Dopo due giorni di vacanza l’Atalanta torna ad allenarsi mercoledì

Con Sead Kolasinac e Gianluca Scamacca finalmente recuperati (e in campo già sabato scorso a Bologna), l’infermeria dell’Atalanta si sta svuotando. Mercoledì 27 dicembre alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo riflettori puntati su Rafael Toloi (anche lui vicino al recupero ma da valutare se già per la prossima partita), mentre per rivedere in campo José Palomino ed El Bilal Touré ci vorrà ancora un po’ di pazienza.

Mercoledì mattina l’Atalanta tornerà quindi ad allenarsi a Zingonia (a porte chiuse) per mettere nel mirino l’ultima partita del 2023: sabato 30 dicembre alle 12.30 al Gewiss Stadium arriverà il Lecce per l’anticipo all’ora di pranzo della penultima giornata di andata. Lecce che arriverà a Bergamo senza Lameck Banda e Marin Pongracic, entrambi squalificati. Banda è stato fermato per due turni dopo l’espulsione all’ultimo turno per aver «contestato una decisione arbitrale proferendo ripetutamente espressioni irriguardose». Pongracic è invece stato squalificato per recidiva in ammonizioni.