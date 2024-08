Dopo le visite mediche salta l’affare Pubill, si complica il mercato dell’Atalanta

Già nella serata di domenica 11 agosto qualche nube grigia si addensava sull’affare Pubill, difensore scelto dall’Atalanta per rinforzare il reparto arretrato. Il giocatore spagnolo era arrivato domenica mattina a Milano alla clinica «La Madonnina» per le visite mediche di rito prima della firma , ma la società aveva richiesto degli esami supplementari che si sono svolti nella mattinata di lunedì.

Dopo questi ulteriori accertamenti la firma è saltata . Ancora non è chiaro se il motivo sia solo medico o sia frapposto anche qualche tassello contrattuale che all’ultimo ha fatto saltare la trattativa con l’Almeria, la squadra spagnola che detiene il cartellino del giocatore.

Fatto sta che la firma a Zingonia non c’è stata e che ora la società nerazzurra (che non ha diramato alcun comunicato ufficiale) dovrà velocemente tornare sul mercato per cercare un «nuovo Pubill».