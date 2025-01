È il giorno della grande sfida: stasera l’Atalanta incontra il Barcellona

I tifosi sono carichi, in circa 3mila sono arrivati da Bergamo: «Bellissimo che arrivino in così tanti, ovunque siamo andati c’è stato il sostegno degli atalantini e siamo grati per questo supporto, sperando di regalargli grandi emozioni» ha detto Djimsiti in conferenza stampa .

Allo stadio si arriverà a piedi (una ventina di minuti di strada), mentre «solamente per chi dovesse avere difficoltà a camminare, saranno disponibili le navette per lo stadio da Fira Gran Via (shuttle A) e da Plaça Espanya (shuttle B)». Ci sono però anche i mezzi pubblici: la stazione della metropolitana più vicina allo stadio è Espanya (linea 1 rossa e linea 3 verde), in autobus le linee 50, 55 e 9 fermano vicino allo stadio.

Il settore ospiti dello Stadio olimpico Lluís Companys, cioè Montjuic, aprirà alle ore 19. Il Gate 10 è l’accesso riservato ai supporter bergamaschi, e l’Atalanta raccomanda «di arrivare con largo anticipo per evitare le lunghe code».