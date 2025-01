Gasperini: «Sfida prestigiosa, pronti a misurarci. Mercato? L’Atalanta faccia un regalo a se stessa»

Per l’Atalanta è iniziata la missione Barcellona. Ultima giornata della fase campionato della Champions League: con una vittoria contro gli spagnoli - attualmente secondi - i nerazzurri otterrebbero la qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza passare dai play-off. Potrebbe bastare anche un pareggio, in caso di passo falso contemporaneo di diverse dirette concorrenti.

Gasperini in conferenza stampa

Nella tradizionale conferenza stampa della vigilia ha parlato Gian Piero Gasperini: «Tre partite in sette giorni molto impegnative, Barcellona, Torino e Bologna. Come successo l’anno scorso è bene concentrarsi un impegno per volta. Quella di domani (mercoledì 29 gennaio, ndr) sarà una partita a sè, contro una delle big del calcio europeo che ci mancava, contro una squadra che ho sempre considerato molto bella da vedere, anche per le capacità realizzative. Un modo per misurarci contro questo tipo di squadre per capire quanto possiamo essere competitivi e quanto il nostro modo di giocare possa essere fastidioso anche contro una squadra così bella e piacevole».

«Felici del nostro percorso»

La classifica corta e le diciotto partite in contemporanea: «Tutti fanno i conti di quello che può succedere. Sappiamo benissimo che intanto saremo ai play-off e ce lo siamo meritati, rivedendo il percorso potevamo avere uno o due punti in più. Siamo felici del percorso, considerato il calendario difficile, ma sappiamo che solo la vittoria ci può garantire un posto tra le prime otto. Per me è sicuramente più importante il prestigio della sfida e di misurarci contro un avversario così».

«Infortunio di Lookman nella norma»

Sull’infortunio di Lookman: «Così è il calcio, si giocano tante partite. Già col Napoli aveva preso una botta, ma con lo Sturm Graz e a Como aveva giocato bene. Poi si è un po’ accentuato il problema e ieri ad inizio allenamento si è dovuto fermare. Sono convinto che si potranno limare un paio di giorni, un infortunio normale durante l’arco della stagione».

Su possibili regali in arrivo dal mercato: «Sembra che l'Atalanta debba fare dei regali all'allenatore, ma io sto benissimo così. L'Atalanta deve fare regali a se stessa, per il futuro. Io ho sempre cercato di migliorare la squadra e raggiungere gli obiettivi, migliorare la squadra credo sia più importante di avere uno stadio nuovo, un centro sportivo nuovo o l'Under 23. Ogni volta che c'è il mercato sembra un confronto tra società e allenatore, ma l'Atalanta non ha bisogno di rivolgersi a me, ha le sue capacità e può andare avanti per la sua strada e pensare a cosa è meglio per il presente e per il futuro, non è un regalo che deve fare a me». I giornalisti spagnoli gli chiedono chi prenderebbe dal Barcellona, Gasperini risponde: «Noi non compriamo, vendiamo. Diteci chi vi piacerebbe e ve lo vendiamo di sicuro».

Djimsiti in conferenza stampa

Berat Djimsiti in conferenza stampa Con Gasperini, in conferenza stampa anche Berat Djimsiti: «Il nostro spirito sarà quello di sempre, contro il Como o contro il Barcellona. Abbiamo fatto un bel percorso, siamo pronti e vogliamo dimostrare che questa Atalanta merita di stare dove sta. Loro hanno tanti attaccanti di qualità, noi giochiamo da squadra, in avanti e indietro. Daremo tutto, sarà difficile ma non impossibile».

Non si giocherà al Camp Nou: «Lo stadio in cui giocheremo non è male, lì sarebbe stato ancora più bello. Ci sta, anche con il Real non abbiamo potuto giocare al Bernabeu». Circa 3mila tifosi in arrivo da Bergamo: «Bellissimo che arrivino in così tanti, ovunque siamo andati c’è stato il sostegno degli atalantini e siamo grati per questo supporto, sperando di regalargli grandi emozioni».

Tre settimane di stop per Lookman

Ademola Lookman non è stato convocato per la sfida contro il Barcellona, gli esami a cui è stato sottoposto nella mattinata di martedì 28 gennaio, infatti, hanno riscontrato una «lesione di primo grado all’inserzione distale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro». L’attaccante dovrà rimanere fermo circa tre settimane.

Flick: «Ho grande rispetto per Gasperini»