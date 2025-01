È il giorno della grande sfida: tremila tifosi nerazzurri a Barcellona - Foto e video

I tifosi sono carichi, in circa 3mila sono arrivati da Bergamo: «Bellissimo che arrivino in così tanti, ovunque siamo andati c’è stato il sostegno degli atalantini e siamo grati per questo supporto, sperando di regalargli grandi emozioni» ha detto Djimsiti in conferenza stampa.

In attesa del match allo Stadio olimpico Lluís Companys, cioè Montjuic, previsto alle 21 di mercoledì 29 gennaio, i supporter nerazzurri si sono goduti la primavera catalana visitando le bellezze della città: la Casa Batlló e la Sagrada Familia, la Rambla e i mercato coperto.

Allo stadio si arriverà a piedi (una ventina di minuti di strada), mentre «solamente per chi dovesse avere difficoltà a camminare, saranno disponibili le navette per lo stadio da Fira Gran Via (shuttle A) e da Plaça Espanya (shuttle B)». Ci sono però anche i mezzi pubblici: la stazione della metropolitana più vicina allo stadio è Espanya (linea 1 rossa e linea 3 verde), in autobus le linee 50, 55 e 9 fermano vicino allo stadio.

Il settore ospiti dello Stadio olimpico Lluís Companys, cioè Montjuic, aprirà alle ore 19. Il Gate 10 è l’accesso riservato ai supporter bergamaschi, e l’Atalanta raccomanda «di arrivare con largo anticipo per evitare le lunghe code».