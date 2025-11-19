Eintracht-Atalanta, settore ospiti esaurito. Dal 20 i biglietti per la Coppa Italia

Polverizzati, in circa un’ora, i biglietti del settore ospiti di Eintracht-Atalanta, quinta giornata della fase campionato di Champions League. Sarà quindi esaurito lo spicchio nerazzurro dello stadio di Francoforte, dove ci si prepara a una grande festa visto il gemellaggio quasi trentennale tra le due tifoserie. E arrivano i biglietti per la Coppa Italia.

Atalanta-Genoa, i biglietti

Dalle 10 di giovedì 20 novembre saranno in vendita i biglietti per Atalanta-Genoa, ottavi di finale di Coppa Italia, ricordando che la partita è già inclusa nell’abbonamento al campionato. Le modalità di vendita sono le solite: al punto vendita della New Balance Arena, in tutti i punti vendita Vivaticket e online su atalanta.vivaticket.it.