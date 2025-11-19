Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 19 Novembre 2025

Eintracht-Atalanta, settore ospiti esaurito. Dal 20 i biglietti per la Coppa Italia

CALCIO. Tagliandi per la sfida di Champions polverizzati in circa un’ora. Pubblicate le info per la partita contro il Genoa.

Redazione Web
Redazione Web

La coreografia della Curva Nord atalantina per i 25 anni del gemellaggio
La coreografia della Curva Nord atalantina per i 25 anni del gemellaggio

Bergamo

Polverizzati, in circa un’ora, i biglietti del settore ospiti di Eintracht-Atalanta, quinta giornata della fase campionato di Champions League. Sarà quindi esaurito lo spicchio nerazzurro dello stadio di Francoforte, dove ci si prepara a una grande festa visto il gemellaggio quasi trentennale tra le due tifoserie. E arrivano i biglietti per la Coppa Italia.

Atalanta-Genoa, i biglietti

Dalle 10 di giovedì 20 novembre saranno in vendita i biglietti per Atalanta-Genoa, ottavi di finale di Coppa Italia, ricordando che la partita è già inclusa nell’abbonamento al campionato. Le modalità di vendita sono le solite: al punto vendita della New Balance Arena, in tutti i punti vendita Vivaticket e online su atalanta.vivaticket.it.

Tutte le info

Atalanta-Genoa si gioca mercoledì 3 dicembre alle 15, alla New Balance Arena. Capitolo prezzi: si parte dai 18 euro nelle curve e in parterre Rinascimento (10 per gli under 16), 40 in tribuna Rinascimento e Ovest, 50 in tribuna d’Onore e 60 in pitch view.

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta
Eintracht
Genoa
New Balance Arena