Erica & Fabio alla Sarnico-Lovere, una gara da film

Che storia, la loro, non per caso diventerà un docufilm. Per prepararsi, Fabio Marcassoli, anni 43 da Sarnico, per un mese si è allenato spingendo una carrozzella di riserva con sopra sacchi per mezzo quintale di sale: anche se li copriva con un telo nero, in molti lo guardavano strano. Ieri, sulla carrozzina ufficiale è tornata a sedersi Erica Villa, anni 28 da Treviolo, che a tre anni di distanza dall’ultima volta è tornata a sentire l’ebbrezza del vento in fronte: che vuoi che sia qualche goccia d’acqua, in un giorno così.