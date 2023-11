Europa League, Gasperini: «Contro lo Sporting l’obiettivo è il pass diretto per gli ottavi»

«C’è questa opportunità e cercheremo di coglierla. Anche se lo Sporting era la squadra più accreditata nel nostro gruppo, abbiamo ora l’opportunità di andare direttamente agli ottavi e quello è il nostro obiettivo. Basta un pari? Non si può giocare con lo spirito che basta un punto, loro sono primi in Portogallo, stanno facendo cose importanti. A Lisbona abbiamo fatto forse il miglior primo tempo della nostra stagione ma nella ripresa abbiamo sofferto. Dobbiamo cogliere il massimo di quello che offrirà la partita». Gian Piero Gasperini non intende accontentarsi sebbene un pareggio giovedì 30 novembre con lo Sporting a Bergamo (ore 18.45 al Gewiss Stadium) garantirebbe all’Atalanta quel primo posto nel girone che significa accesso diretto agli ottavi, senza passare dagli spareggi con le terze dalla Champions.

Torna in porta Musso

Torna in porta Musso («Ma era già preventivato, Carnesecchi resta un ragazzo di grandi prospettive, grande valore»), la Dea vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta arrivata col Napoli. «La squadra ha una sua filosofia e una sua consistenza – sottolinea Gasperini ai microfoni di Sky Sport –. Ma è un campionato difficile per tutte, molto equilibrato, ci sono squadre che stanno battagliando in pochi punti. Speriamo di trarre dalle partite in Europa un vantaggio per il campionato».

«Non possiamo pensare di non giocare una partita soltanto perché abbiamo due risultati su tre, dobbiamo essere bravi a interpretare la gara per quelle che sono le nostre caratteristiche. Per me rimane importante quella che sarà la prestazione, la capacità di misurarci con queste squadre» ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta alla vigilia del match d’Europa League contro lo Sporting. «Penso che ogni partita sia diversa, andrà valutata in campo. È chiaro che abbiamo un obiettivo che possiamo raccogliere, quello di andare direttamente agli ottavi. All’inizio dei gironi lo Sporting era la squadra più accreditata, ora si parte dallo 0-0. Napoli? Il calcio è così, è un momento equilibrato su tutti i livelli. È chiaro che in quel tipo di partite gli episodi diventano determinanti, noi dobbiamo portare questi episodi dalla nostra parte».

Scalvini: testa solo sulla partita