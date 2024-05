Europa League, tutto pronto a Dublino - Il video e le foto. Manda il tuo scatto

L’area è stata aperta ad entrambe le tifoserie poco dopo le 11 di martedì 21 maggio e sarà proprio qui ad essere allestito tutto il ritrovo delle due tifoserie, con aree ristoro e musica oltre a zone dedicate ai supporter, mentre fuori dallo stadio sono previste due aree separate.

Protagonista della giornata, nel Castello di Dublino e in un atmosfera decisamente più primaverile di quella bergamasca, la Coppa è esposta ed è già super fotografata. I tifosi bergamaschi sono in fermento e arriveranno tra martedì e mercoledì 22 maggio con i voli charter organizzati direttamente da Orio. «Tutti a Dublino» era il mantra, ma arrivarci non è semplice: al 20 maggio sera i biglietti venduti per i settori riservati ai tifosi atalantini all’Aviva Stadium per la finale di Europa League erano 7.960 e la disponibilità è di circa 12mila ticket per i supporter nerazzurri.

Le foto da Dublino

Europa League, la coppa a Dublino. Video Redazione

L’ingresso del Castello di Dublino

Tifosi a Dublino Sarà la prima finale europea della storia dell’Atalanta. Dopo un cammino entusiasmante: il girone vinto con una giornata d’anticipo, l’eliminazione dello Sporting, poi del Liverpool, poi del Marsiglia. Ora, di fronte, la squadra che ha vinto il campionato tedesco, ancora imbattuta in questa stagione tra tutte le competizioni in cui è stata impegnata. Allenata da una leggenda del calcio europeo come Xabi Alonso.

Il sogno, per la squadra di Gasperini, resta quello di alzare al cielo il primo trofeo internazionale in quasi 117 anni di Atalanta. Per chiudere una stagione che, comunque vada, resterà nella storia, tra la qualificazione alla Champions League ottenuta in campionato e le due finali raggiunte, di Coppa Italia e di Europa League.

Le conferenze stampa

Nella giornata di martedì 21 maggio, alle 16.30 è prevista la conferenza stampa di Gasperini, accompagnato da un calciatore, a cui seguirà l’allenamento della vigilia. Alle 19, invece, sarà il momento del Bayer Leverkusen.

Foto ricordo Grande festa per la finale a Dublino

