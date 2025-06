«Fiduciosa ed entusiasta, l’obiettivo è migliorarsi»: Bg91 scopre Chidera Eze

La palleggiatrice classe 2003 arriva da Talmassons e non vede l’ora di tuffarsi nella nuova avventura. «Conosco di persona alcune giocatrici, altre di nome. Ho sempre sentito parlare bene del club, ho bisogno di una squadra di cui potermi fidare totalmente e l’inizio non poteva essere migliore», ha detto l’alzatrice azzurra. «L’obiettivo per l’anno prossimo è confermare quanto di buono è stato fatto l’anno scorso e provare a fare qualcosa in più. Sono molto determinata e fiduciosa».