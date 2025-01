Fis Njr, bergamaschi giganteschi a Temù: Amigoni e Lenuzza fanno il vuoto

Sofia e Gabriele, occhi a quei due. Sofia Amigoni e Gabriele Lenuzza (Sci Club Radici) regalano a Bergamo la copertina dei gigante Fis Njr (il circuito nazionale giovanile) a Temù, in Valle Camonica. Sofia, 19 anni di Seriate dello Sci club Radici, firma uno splendido uno-due : in gara1 chiude con due secondi e mezzo di vantaggio su Beatrice Magri di Rogno, nella seconda gara rifila 1”32 alla toscana Lisa Amidei.

Ad Amigoni risponde in campo maschile il 19enne Lenuzza che in gara1 domina entrambe le manche con 1”30 sul valtellinese Pietro Compagnoni e 1”81. Tra le Aspiranti (Under 18) brilla Eleonora Menti, a segno in gara2.