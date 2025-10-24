Fubal, classifica cortissima: la gara col Milan vale doppio

Secondo 0-0 consecutivo per l’Atalanta, che pareggia a reti bianche anche contro lo Slavia Praga in Champions League. Ora i ragazzi di Juric sono attesi da due sfide importanti un campionato: domani sera a Cremona e martedì prossimo a Bergamo contro il Milan. Due gare importanti anche in ottica Fubal, perché, chiudendo la classifica mensile di ottobre, saranno decisive per l’assegnazione dei premi: due posti in pitch view per il primo classificato; una maglia autografata al secondo; un pallone firmato dalla squadra al terzo. La sfida con il Milan avrà un peso doppio: è stata scelta come partita speciale e quindi i punteggi ottenuti dai partecipanti in quella gara saranno raddoppiati.

Volete fare il vostro pronostico e provare a conquistare un posto sul podio di ottobre? Siete sempre in tempo a partecipare e giocare è completamente gratuito: vi basterà fare la registrazione su fubal.ecodibergamo.it.

Le classifiche

La classifica mensile è super combattuta. Mirella Nembrini conquista ben otto punti contro lo Slavia Praga e balza in vetta a quota 15. Romualda Rotini e Clc di Luca Carminati&C. ne conquistano due e raggiungono quota 12, stessi punti di Valentina Bonacina. Il trio è tallonato da un folto gruppetto a 11 punti: Federico Pesenti, Danilo Picco, Luca Ronchi, Liliana Tintori, Veronica Capitanio e Giovanna Amadei. Seguono poi in otto a quota 10, -5 dalla vetta, con ancora due partite da pronosticare di cui una coi punteggi raddoppiati: insomma, la classifica mensile è cortissima. La graduatoria generale, invece, è cristallizzata, non vede cambiamenti nelle prime posizioni. I punteggi sono gli stessi di domenica sera post Lazio. Guida sempre Franco Colleoni a quota 38, seguito da Jacopo Gallizioli a 35. Poi il duo a 34: Adriano Traini e Gianbattista Limonta.

I pronostici dei lettori