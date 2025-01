Fubal, per la gara con il Napoli già creati quasi 500 pronostici

Nel giro di una settimana, sono 1.828 i lettori che hanno deciso di aderire a Fubal e di mettersi in gioco nel pronosticare ogni gara dell’Atalanta in campionato, Coppa Italia e Champions League. Con l’Udinese sono stati creati 1.299 pronostici, con la Juventus 1.112 e, in vista della gara di sabato 18 gennaio con il Napoli, sono già quasi 500 i lettori che si sono messi in gioco creando un pronostico. Anche se manca qualche giorno alla partita, potete giocare subito: il pronostico può essere modificato quante volte si vuole entro due ore dall’inizio della sfida.

Come funziona il Fubalcode

Siete lettori cartacei non abbonati, vi siete persi il Fubalcode pubblicato martedì 14 gennaio e volete fare il vostro pronostico per la sfida di sabato con il Napoli? Niente paura: acquistate una copia digitale del giornale di oggi, domani (venerdì 17) o sabato. L’acquisto digitale abilita i pronostici fino al lunedì successivo. Se avete inserito il Fubalcode per «giocare» Atalanta-Juventus, potete pronosticare anche la gara con il Napoli. Il codice, pubblicato ogni martedì (sempre in prima pagina fino al 31 maggio, data di fine concorso), abilita i pronostici fino al lunedì successivo.

Se siete abbonati cartacei, dopo esservi registrati a www.ecodibergamo.it, accedete a fubalbergamo.ecodibergamo.it con le stesse credenziali ed associate il vostro abbonamento inserendo i dati relativi ricevuti via posta o email. Gli abbonati digitali, al giornale o a Corner, sono automaticamente riconosciuti dal sistema.

Gioca e indica l’esito del match

Nelle giocate con Udinese e Juventus sono stati creati diversi pronostici incompleti. Per ogni gara dovete indicare l’esito, espresso in vittoria, pareggio o sconfitta, il risultato esatto, tre marcatori nerazzurri (anche marcature multiple o autogol avversario) e pronosticare il migliore in campo dell’Atalanta, che verrà poi decretato dalle pagelle del giornale. In molti propongono giocate coerenti tra loro nelle varie fasi del pronostico, ma, per divertirsi e provare ad accumulare più punti, è possibile fare scelte tra loro incoerenti: potete quindi inserire, per esempio, un esito di vittoria, un risultato esatto di 1-1 e, al contempo, indicare tre marcatori nerazzurri.

La classifica dei giocatori

I marcatori individuati correttamente danno punti diversi in base al ruolo: uno per gli attaccanti, due per i centrocampisti, quattro per i difensori, otto per un autogol avversario, venti per un gol del portiere. Conviene sempre inserirne tre, anche per provare a strappare il «bonus sequenza»: un punto per il primo marcatore individuato, tre per aver individuato correttamente i primi due, cinque punti per la successione corretta di tutti e tre.