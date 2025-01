Fubal, il gioco sull’Atalanta: ecco cosa sapere

Manca sempre meno alla partenza di Fubal, il nuovo concorso indetto dal giornale che vi darà la possibilità, pronosticando correttamente le partite dell’Atalanta, di vincere tantissimi premi. Si parte mercoledì 8 gennaio , giorno in cui verrà pubblicato il primo Fubalcode. Pronosticherete ogni partita dell’Atalanta, in campionato, Coppa Italia e Champions League, fino al 31 maggio.

Cosa si vince

Fubal mette in palio tantissimi premi . I punti che accumulerete vi faranno entrare nella graduatoria generale e mensile. A fine campionato, il primo della graduatoria generale vincerà una Vespa Piaggio elettrica, mentre il secondo e il terzo riceveranno una gift card Esselunga dal valore di 2.000 e 1.000 euro. Ci sono anche i premi mensili: una gift card Italian Optic, dal valore di 400 euro, al primo classificato, un buono Ovet, dal valore di 300 euro, al secondo e un buono Esselunga, da 200, al terzo. A fine campionato verranno considerate tre classifiche speciali. Chi indovina più risultati avrà una gift card Ovet dal valore di 500 euro. Una gift card Italian Optic, dal valore di 500 euro, verrà vinta da chi indovina più marcatori. Un buono Esselunga, dal valore di 500 euro, andrà a chi indovina più volte il migliore in campo dell’Atalanta, decretato dalle pagelle del giornale il giorno dopo la gara.

Come si gioca

Dopo esservi registrati al nostro sito, potrete accedere a Fubal con le stesse credenziali. Create un nickname, approvate il regolamento e pronosticate le partite dell’Atalanta: vittoria, pareggio o sconfitta, risultato esatto, tre marcatori nerazzurri e migliore in campo dell’Atalanta. Se avete l’abbonamento digitale, al giornale o a Corner, all’accesso a Fubal il sistema vi riconoscerà automaticamente e potrete giocare subito. Vale anche per gli acquirenti digitali del giornale che, all’acquisto di una copia, possono pronosticare fino al lunedì successivo. Se siete abbonati alla versione cartacea, riceverete una comunicazione, per posta o email, contenente i dati del vostro abbonamento e il codice univoco relativo. Al primo accesso, Fubal vi guiderà nell’associare il vostro abbonamento, inserendo i dati ricevuti per posta o email.