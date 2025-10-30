Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 30 Ottobre 2025

Fubal, il mese di ottobre finisce in volata. Punti doppi decisivi per il primo premio

IL CONCORSO DE L’ECO. Il «bonus» proietta in testa Romualda Rotini (29). Una coppia a quota 28. Sabato 1 novembre con l’Udinese si riparte da zero.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

Altro pareggio per l’Atalanta, che tra le mura amiche non va oltre l’1-1 contro il Milan. La gara con i rossoneri, oltre che essere importante per la stagione dei nerazzurri, ha avuto un grande peso anche in ottica Fubal perché – scelta come partita speciale, in cui sono stati raddoppiati i punti accumulati dai partecipanti – ha concluso la classifica mensile di ottobre.

Romualda Rotini sfrutta i punti doppi, ne conquista sedici, e balza in vetta a quota 29. Annalisa Capelli ne fa quattordici contro il Milan ed è seconda con 28 punti, gli stessi di Maurizio Ranica, che però ha indovinato meno risultati di Annalisa e quindi è terzo in classifica. Chiudono a 27, a un passo dal podio, Giuseppe Offredi e Dario Spampatti.

Dopo che il funzionario camerale avrà approvato la classifica mensile, si potrà procedere alla consegna dei premi: due posti in pitch view al primo classificato, una maglia dell’Atalanta 2025/26 autografata al secondo e un pallone, firmato dalla squadra, al terzo.

Come partecipare alla gara

I nerazzurri di Ivan Juric tornano subito in campo: sabato c’è l’Udinese e, contro i bianconeri, prenderà il via, da zero, una nuova graduatoria mensile, quella di novembre. Partecipare al concorso è gratuito: basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.

Sono stati 1.108 i pronostici inseriti per Atalanta-Milan. In 298 indovinano l’esito di pareggio, a fronte di 528 indicazioni di vittoria. L’1-1, dopo il 2-1 Atalanta, è il secondo risultato esatto più inserito: azzeccano in 173. È Lookman il giocatore più inserito nelle marcature e finalmente il nigeriano si è sbloccato, battendo Maignan e pareggiando i conti. La sua rete è stata inserita 822 volte nei pronostici.

In 23 indovinano invece Pasalic migliore in campo tra i nerazzurri. Nel pre partita, il più scelto è nettamente Carnesecchi, con 438 voti. In 145 infine indovinano il numero dei cartellini gialli estratti nei confronti dell’Atalanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Tempo libero
Giochi
Economia, affari e finanza
Mercati, Borse
Organizzazioni sportive
Romualda Rotini
Annalisa Capelli
Maurizio Ranica
Giuseppe Offredi
Dario Spampatti
Ivan Juric
Atalanta
Milan
Udinese