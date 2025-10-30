Sport / Bergamo Città
Giovedì 30 Ottobre 2025
Fubal, il mese di ottobre finisce in volata. Punti doppi decisivi per il primo premio
IL CONCORSO DE L’ECO. Il «bonus» proietta in testa Romualda Rotini (29). Una coppia a quota 28. Sabato 1 novembre con l’Udinese si riparte da zero.
Altro pareggio per l’Atalanta, che tra le mura amiche non va oltre l’1-1 contro il Milan. La gara con i rossoneri, oltre che essere importante per la stagione dei nerazzurri, ha avuto un grande peso anche in ottica Fubal perché – scelta come partita speciale, in cui sono stati raddoppiati i punti accumulati dai partecipanti – ha concluso la classifica mensile di ottobre.
Romualda Rotini sfrutta i punti doppi, ne conquista sedici, e balza in vetta a quota 29. Annalisa Capelli ne fa quattordici contro il Milan ed è seconda con 28 punti, gli stessi di Maurizio Ranica, che però ha indovinato meno risultati di Annalisa e quindi è terzo in classifica. Chiudono a 27, a un passo dal podio, Giuseppe Offredi e Dario Spampatti.
Dopo che il funzionario camerale avrà approvato la classifica mensile, si potrà procedere alla consegna dei premi: due posti in pitch view al primo classificato, una maglia dell’Atalanta 2025/26 autografata al secondo e un pallone, firmato dalla squadra, al terzo.
Come partecipare alla gara
I nerazzurri di Ivan Juric tornano subito in campo: sabato c’è l’Udinese e, contro i bianconeri, prenderà il via, da zero, una nuova graduatoria mensile, quella di novembre. Partecipare al concorso è gratuito: basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.
Sono stati 1.108 i pronostici inseriti per Atalanta-Milan. In 298 indovinano l’esito di pareggio, a fronte di 528 indicazioni di vittoria. L’1-1, dopo il 2-1 Atalanta, è il secondo risultato esatto più inserito: azzeccano in 173. È Lookman il giocatore più inserito nelle marcature e finalmente il nigeriano si è sbloccato, battendo Maignan e pareggiando i conti. La sua rete è stata inserita 822 volte nei pronostici.
In 23 indovinano invece Pasalic migliore in campo tra i nerazzurri. Nel pre partita, il più scelto è nettamente Carnesecchi, con 438 voti. In 145 infine indovinano il numero dei cartellini gialli estratti nei confronti dell’Atalanta.
