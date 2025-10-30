Fubal, il mese di ottobre finisce in volata. Punti doppi decisivi per il primo premio

Altro pareggio per l’Atalanta, che tra le mura amiche non va oltre l’1-1 contro il Milan. La gara con i rossoneri, oltre che essere importante per la stagione dei nerazzurri, ha avuto un grande peso anche in ottica Fubal perché – scelta come partita speciale, in cui sono stati raddoppiati i punti accumulati dai partecipanti – ha concluso la classifica mensile di ottobre.

Romualda Rotini sfrutta i punti doppi, ne conquista sedici, e balza in vetta a quota 29. Annalisa Capelli ne fa quattordici contro il Milan ed è seconda con 28 punti, gli stessi di Maurizio Ranica, che però ha indovinato meno risultati di Annalisa e quindi è terzo in classifica. Chiudono a 27, a un passo dal podio, Giuseppe Offredi e Dario Spampatti.

Dopo che il funzionario camerale avrà approvato la classifica mensile, si potrà procedere alla consegna dei premi: due posti in pitch view al primo classificato, una maglia dell’Atalanta 2025/26 autografata al secondo e un pallone, firmato dalla squadra, al terzo.

Come partecipare alla gara

I nerazzurri di Ivan Juric tornano subito in campo: sabato c’è l’Udinese e, contro i bianconeri, prenderà il via, da zero, una nuova graduatoria mensile, quella di novembre. Partecipare al concorso è gratuito: basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.

Sono stati 1.108 i pronostici inseriti per Atalanta-Milan. In 298 indovinano l’esito di pareggio, a fronte di 528 indicazioni di vittoria. L’1-1, dopo il 2-1 Atalanta, è il secondo risultato esatto più inserito: azzeccano in 173. È Lookman il giocatore più inserito nelle marcature e finalmente il nigeriano si è sbloccato, battendo Maignan e pareggiando i conti. La sua rete è stata inserita 822 volte nei pronostici.