Fubal, primo ciak. Pronostici fino a due ore dal via

L’attesa è finita. È arrivato il giorno di Udinese-Atalanta. Avete già fatto il vostro pronostico su Fubal? Avete tempo fino a due ore dall’inizio della partita.

Registratevi su www.ecodibergamo.it e accedete a fubal.ecodibergamo.it con le stesse credenziali. Gli abbonati digitali, al giornale o a Corner, vengono automaticamente riconosciuti dal sistema e giocano subito. Vale anche per gli acquirenti digitali del giornale: all’acquisto di una copia, possono pronosticare fino al lunedì successivo.

Siete lettori cartacei? Se siete abbonati, associate a Fubal le informazioni relative al vostro abbonamento, ricevute via email o posta, e pronosticate. Al primo accesso sarete guidati nell’associare abbonamento e concorso.

Come utilizzare il Fubalcode

Se leggete il giornale cartaceo e non disponete di un abbonamento, inserite, in Fubal, il Fubalcode pubblicato in prima pagina mercoledì 8 gennaio e pronosticate Udinese-Atalanta. Se non avete il giornale di mercoledì con il codice, univoco, diverso per ognuno, acquistate online il giornale di oggi e fate il vostro pronostico. Da settimana prossima, fino al 31 maggio, il Fubalcode sarà pubblicato ogni martedì. Quello del 14 gennaio lo utilizzerete per pronosticare le importanti sfide con Juventus e Napoli.

Come si gioca a Fubal

Quanti punti farà l’Atalanta tra la trasferta di Udine e le due importantissime sfide casalinghe di settimana prossima? Chi sarà decisivo? Pronosticate su Fubal, divertitevi, vivete questa magica stagione come mai avete fatto prima. Per ogni gara, in Serie A, Coppa Italia e Champions League, dovete indicare l’esito (vittoria, pareggio, sconfitta), il risultato esatto, tre marcatori nerazzurri (anche marcature multiple o autogol avversario) e il migliore in campo dell’Atalanta, scelto dalle pagelle che il giornale pubblica nella giornata successiva al match. Il pronostico potete modificarlo quante volte volete fino a due ore dall’inizio della partita.

Fubal non è una scommessa sportiva, ma un concorso di divertimento e fortuna. Per provare a far più punti potete, quindi, indicare un esito di vittoria, come risultato esatto una sconfitta con l’attacco a secco ed indicare, al contempo, tre marcatori nerazzurri.

I premi di Fubal

Il concorso mette in palio tantissimi premi. Ogni pronostico corretto vale un punteggio che, sommato di volta in volta, vi farà entrare nella graduatoria generale e mensile.

A fine campionato, il primo classificato si aggiudicherà una Vespa Piaggio elettrica, mentre il secondo e il terzo vinceranno una gift card Esselunga da 2000 e 1000 euro. Ogni mese, una gift card Italian Optic da 400 euro sarà vinta dal primo della graduatoria mensile, un buono Ovet da 300 euro dal secondo e un buono Esselunga da 200 euro dal terzo.