«Fubal»: i punteggi e le classifiche

Se seguite l’Atalanta non potete perdervi Fubal. Si parte l’8 gennaio con il primo Fubalcode. Tantissimi premi in palio: una Vespa Piaggio elettrica e delle gift card Esselunga, Ovet ed Italian Optic. Come vincerli? Accumulate più punti possibili pronosticando correttamente.

I punteggi di Fubal

In Fubal (fubalbergamo.ecodibergamo.it, attivo dall’8 gennaio) dovrete pronosticare le partite dell’Atalanta in Serie A, Coppa Italia e Champions. Per ogni esito espresso correttamente (vittoria, pareggio, sconfitta), verrà dato un punto. Cinque punti per ogni risultato esatto corretto. I marcatori individuati danno punteggi diversi in base al ruolo: un punto per gli attaccanti, due per i centrocampisti, quattro per i difensori, otto per un autogol degli avversari, venti per un gol del portiere.

Gli altri bonus

Un bonus per chi riuscirà ad individuare la sequenza dei marcatori: un punto per il primo marcatore individuato, tre per aver individuato i primi due, cinque punti per la successione corretta di tutti e tre i marcatori. Se azzeccherete il migliore in campo dell’Atalanta, decretato dalle pagelle del giornale, riceverete tre punti. Se non ci sarà alcun migliore in campo, riceverà i tre punti chi avrà pronosticato «nessun giocatore».

Le giocate possono essere non coerenti tra loro, per divertirvi e provare a far più punti. Potrete quindi, per esempio, come esito pronosticare una vittoria, come risultato esatto una sconfitta senza che l’Atalanta segni ed indicare comunque tre marcatori.

Le classifiche

I punti accumulati vi faranno entrare in graduatoria, generale e mensile. La classifica generale sarà composta dall’elenco dei concorrenti con almeno un pronostico effettuato. Sarà ordinata secondo il punteggio totalizzato ed ogni concorrente apparirà con il nickname scelto. A fine campionato, il primo della graduatoria generale vincerà una Vespa Piaggio elettrica, mentre il secondo ed il terzo classificato avranno una gift card Esselunga dal valore di 2.000 e 1.000 euro. Da gennaio a maggio, ogni mese, verrà stilata la classifica mensile che includerà i partecipanti che hanno effettuato almeno un pronostico nel periodo di riferimento. La classifica sarà visualizzabile online. Ogni utente comparirà con il proprio nickname. Ogni mese verranno premiati i primi tre in graduatoria: una gift card Italian Optic, dal valore di 400 euro, al primo classificato, un buono Ovet, dal valore di 300 euro, al secondo ed un buono Esselunga, dal valore di 200 euro, al terzo.