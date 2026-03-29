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Sport / Bergamo Città Domenica 29 Marzo 2026

Galà del calcio, premi e l’Almanacco lunedì 30 marzo. L’appuntamento alla Casa del Giovane

LA SERATA. Si rinnova l’appuntamento con il Galà del calcio bergamasco, in programma lunedì 30 marzo alle ore 21 alla Casa del Giovane. Durante la serata saranno distribuite le prime copie dell’Almanacco.

Redazione Web
Redazione Web
Galà del calcio, premi e l’Almanacco lunedì 30 marzo. L’appuntamento alla Casa del Giovane
Sulla copertina dell’Almanacco 2025/26, 42ª edizione

Bergamo

Lunedì 30 marzo è il giorno in cui il mondo del pallone di provincia fa festa ai suoi protagonisti: avverrà al Galà del calcio bergamasco, in programma alla Casa del Giovane di via Gavazzeni a partire dalle 21 (l’ingresso è libero a tutti: considerata l’ampia affluenza è consigliabile presentarsi con il giusto anticipo). Il programma è ricco e serrato: verranno premiati - alla presenza delle massime cariche del calcio regionale e provinciale - Nado Bonaldi (premio Sensi), giocatori, arbitri, allenatori, dirigenti capaci di meritarsi il plauso dell’ambiente nel corso della loro carriera.

Il volume alla 42ª edizione

Galà del calcio, premi e l’Almanacco lunedì 30 marzo. L’appuntamento alla Casa del Giovane
Nado Bonaldi sarà insignito del Premio Sensi

Verrà presentato e distribuito ai presenti L’Almanacco-Calcio Bg, giunto alla sua 42ª edizione. Il volume - curato dal giornalista Gigi Di Cio ed edito dalla Sesaab - racconta come sempre nelle sue 600 pagine i dettagli di tutte le squadre iscritte ai massimi campionati Figc: l’Atalanta in prima fila, presentata sotto tutti gli aspetti e poi via via tutte le altre, dall’AlbinoLeffe alla Terza categoria passando per le formazioni maggiori del calcio femminile. L’Almanacco sarà da martedì 31 marzo messo a disposizione delle società e di tutti gli appassionati attraverso lo sportello de L’Eco di Bergamo e i canali e-commerce della Sesaab.

Galà del calcio, premi e l’Almanacco lunedì 30 marzo. L’appuntamento alla Casa del Giovane
La copertina dell’Almanacco 2025/26, 42ª edizione

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