Galà del calcio, premi e l’Almanacco lunedì 30 marzo. L’appuntamento alla Casa del Giovane

Lunedì 30 marzo è il giorno in cui il mondo del pallone di provincia fa festa ai suoi protagonisti: avverrà al Galà del calcio bergamasco, in programma alla Casa del Giovane di via Gavazzeni a partire dalle 21 (l’ingresso è libero a tutti: considerata l’ampia affluenza è consigliabile presentarsi con il giusto anticipo). Il programma è ricco e serrato: verranno premiati - alla presenza delle massime cariche del calcio regionale e provinciale - Nado Bonaldi (premio Sensi), giocatori, arbitri, allenatori, dirigenti capaci di meritarsi il plauso dell’ambiente nel corso della loro carriera.