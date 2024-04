Gasp elogia El Bilal e boccia il finale. «Fatico a scegliere tra i tre fronti»

Un passo alla volta, una partita alla volta. Con l’attenzione al risultato, ma anche alla prestazione. In una volata finale adrenalinica, Gian Piero Gasperini mantiene alta l’attenzione: «Il finale non è stato dei migliori, rispetto a una partita a lungo giocata bene, con delle belle risposte soprattutto da parte degli attaccanti – commenta il tecnico dell’Atalanta nel dopogara -. Eravamo abbastanza sotto controllo, ma come spesso ci succede in 5’ corriamo il rischio di buttarla via: evidentemente non impariamo ancora abbastanza».

Gasp approfondisce il tema in sala stampa: «Mi aspettavo di più da chi è entrato, questo è un problema della panchina dell’Atalanta: è una cosa che dobbiamo assolutamente rivedere, perché nei finali di stagione ci saranno molte partite che si decidono nel finale. Noi siamo un po’ “perdenti” nei campi, pur mettendo giocatori di valore».

È stata anche la serata di El Bilal Touré: «Ha giocato per la prima volta dall’inizio e ha fatto molto bene, molto meglio di quello che di solito si vede in allenamento – sottolinea Gasp -. Questi giocatori sono animali da gara (sorride, ndr), in partita si esprimono in modo totalmente diverso. Era la partita giusto per buttarla dentro dal 1’, lui ha raccolto l’occasione».

Ma fin dove può arrivare quest’Atalanta? «L’aspirazione dell’Atalanta deve essere sempre quella di migliorarsi – riflette Gasp -, anche se non è detto che pur migliorandoti riesci a ripetere stagioni come questo. Quest’anno in termini di risultati è straordinario; in termini tecnici e di valore della squadra abbiamo margini. Questo è un bel risultato in funzione-Europa, mercoledì ci sarà una prima risposta per la Coppa Italia, poi le semifinali di Europa League. Facciamo fatica a fare una scelta tra i vari fronti».

«Le partite non sono mai finite, lo abbiamo visto anche contro il Verona, ma questi sono tre punti importantissimi – commenta Charles De Ketelaere ai microfoni di Dazn -. Mi sento bene, qui tutti gli attaccanti fanno la differenza. Il futuro? Finiamo la stagione e vedremo».