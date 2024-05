Gasp: «La partita di oggi difficile da preparare mentalmente, più del Marsiglia»

«Lo scontro diretto con la Roma sarà fondamentale, però abbiamo bisogno di ripulire la mente ogni volta con tutte queste manifestazioni diverse. La partita di oggi è stata difficile da preparare come concentrazione, forse sarà più facile preparare la partita con il Marsiglia o la finale di Coppa Italia». Queste le parole di Gian Piero Gasperini al termine della gara vinta a Salerno per 1-2., dopo essere passata in svantaggio.

Un pensiero anche alla squadra di casa: «Ci dispiace per la Salernitana e si saprà riprendere molto bene».

Alla domanda di come ci si allena in un periodo della stagione in cui si gioca ogni tre giorni Gasperini ha risposto: «Alleniamo chi non gioca, quelli che giocano si va sui particolari, si va a vedere piccole cose e nell’aspetto fisico-atletico, invece, si va sul recupero delle energie. Domani, per esempio, si allenano quelli che non hanno giocato, poi mercoledì pomeriggio alla vigilia del Marsiglia vedremo alcune situazioni tattiche».

«Il fattore campo del Marsiglia è invidiabile, anche per come è costruito lo stadio, il pubblico da una grossa spinta. Sarà una partita in cui dovremo stare molto attenti, dovremmo giocarla bene ma stare soprattutto bene. Sarebbe fantastico immaginare il popolo di Bergamo a Dublino, le finali poi sono una festa per i tifosi, soprattutto. È la cosa che mi hanno chiesto società e tifosi dall’inizio quando sono arrivato a Bergamo, portare questa squadra in Europa e io l’ho fatto. C’è grande euforia a Bergamo e questo si percepisce anche nelle strade tra la gente».