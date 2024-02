Gasp: «Noi in difficoltà, punto che dà morale»

«Abbiamo bisogno di sviluppare meglio il gioco. Non sempre incontreremo il Milan di stasera - aggiunge il tecnico nerazzurro -. Aver fatto un punto in una gara come questa dà morale». E sul penalty assegnato alla Dea: «Non sono mai stato favorevole a questo tipo di rigori, ma sono diventati molto frequenti. Contro il Milan abbiamo un bel credito da smaltire sui tiri dal dischetto, ma sono d’accordo sul fatto che oggi si danno tanti rigori che chi è della nostra generazione magari non accetta. Questo tipo di calcio non mi piace molto».