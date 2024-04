Gasp: «Rammarico di non averla vinta dopo due gol»

«Penso sia stato una bella partita, anche se per noi resta il rammarico di non averla vinta dopo i due gol di vantaggio. Ma devo dire che il Verona ha giocato con grande intensità fino alla fine. Ha inciso la partita di Liverpool? Non credo neanche a questo perché questa era una gara importante per guadagnare punti in campionato. Purtroppo diverse partite le abbiamo un po' sciupate in questo modo». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro l’Hellas Verona. «Le tre competizioni? Effettivamente alcuni svantaggi ci sono, non è facile avere sempre la condizione fisica e psicologica al meglio. Le squadre in Italia hanno dei valori, sono preparate bene, stasera l’Hellas ha mostrato una grande reazione. Le partite sono sempre difficili in Serie A, basta vedere i risultati di questo turno di campionato.