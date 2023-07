Gasperini, Gritti e Raimondi ospiti d’onore del Club Amici Città di Clusone

Factotum dell’evento il presidente degli «Amici» dell’ Alta Val Seriana, Giovanni Scandella che ha convinto Gasperini a cantare i cori per l’Atalanta. Presente l’inossidabile Silvio Oprandi, 91 anni, con alle spalle addirittura 17 lustri sugli spalti dello stadio in occasione delle gare di campionato dell’ Atalanta. «Tornare in Europa mi ha ridato una gioia indescrivibile. Se, poi, si riuscisse finalmente a vincere la Coppa Italia sarebbe il massimo. Nel 1963 ero a Milano...».