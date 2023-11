Gasperini, il Napoli metro delle nostre possibilità. Koopmeiners in dubbio

«Avversari come il Napoli sono il metro delle nostre possibilità, come Juventus e Inter in precedenza. Non abbiamo vinto con le grandi finora, ma la strada è tracciata, il nostro atteggiamento è quello di andare in campo per vincere». Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida ai campioni d’Italia, prova a fare le carte alla sua Atalanta: «Bisogna sapere, contro una squadra di questo calibro, quando abbassarsi ove attaccati e quando esporsi - spiega il tecnico -.»