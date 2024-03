Gasperini: «Non si può che essere soddisfatti di un 3-0 al Napoli»

«Quando vinci 3-0 a Napoli non puoi che essere soddisfatto. Abbiamo creato tanto sin dal primo tempo , tenendo bene la partita e segnando degli ottimi gol. Globalmente siamo stati superiori al Napoli, nonostante le occasioni da loro create». Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta , ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli. «In questo momento abbiamo raggiunto un livello di efficienza importante con tutta la squadra. Quando mancano dei giocatori c’è sempre chi è in grado di dare un apporto determinante. Abbiamo imparato a ruotare bene tutti i giocatori .

«L’unico trofeo a cui possiamo ambire è la Coppa Italia»

Trofei? Non ci tiriamo mai indietro di fronte a nessun traguardo. L’unico trofeo a cui possiamo ambire è la Coppa Italia. Per squadre come noi non ci sono altri trofei». L’allenatore dell’Atalanta ha voluto sottolineare anche la forza del gruppo: «In questo periodo c’è una bella chimica nello spogliatoio e tutta la rosa partecipa attivamente. Oggi, per esempio, ha giocato Hateboer che era da un pò che non partiva titolare. In panchina avevo Toloi e Palomino che sono giocatori storici dell’Atalanta: il loro contributo è sempre alto sia in campo che fuori».