Gasperini: «Ottimo primo tempo, vittoria importante»

«Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Ci stava tutto il risultato e, se fossimo stati più precisi, avremmo potuto chiudere la partita. In campo internazionale poi è così: loro sono primi nel loro campionato, noi siamo calati e c’è stato anche l’episodio del rigore. Alla fine però abbiamo chiuso abbastanza bene». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 in casa dello Sporting che permette ai nerazzurri di guidare il girone D a punteggio pieno. «Scalvini e Ruggeri? Sono due ragazzi che hanno fatto benissimo. Ruggeri sta stupendo per continuità, anche Scalvini sta facendo bene ma nel finale era stanco e Palomino ha risposto bene. In mezzo a tante cose buone c’è anche qualcosa da rivedere, ma le vittorie aiutano». Il tecnico ha poi proseguito: «Cosa aggiunge la vittoria di stasera? Siamo in un buon momento e stiamo migliorando sul pian del gioco, dell’identità. Abbiamo bisogno di inserire qualche giocatore, dobbiamo migliorare quando c’è da battagliare. Ci sono tante partite e qualcuno può calare anche per fatica. La vittoria di stasera è molto importante».