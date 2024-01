Gasperini: «Per l’Atalanta la Coppa Italia è l’unico trofeo avvicinabile»

«La Coppa Italia è importante: abbiamo giocato due finali negli ultimi anni senza riuscire a vincerle e per una società come la nostra è l’unico trofeo avvicinabile». Alla vigilia dell’ottavo di finale casalingo col Sassuolo (in programma mercoledì 3 gennaio allo stadio di Bergamo con fischio d’inizio alle 18) l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha fissato l’obiettivo del passaggio ai quarti senza sottovalutare l’avversario: «Non è un turno di Serie A, è a eliminazione diretta e gli altri ottavi di finale hanno già riservato sorprese - ha spiegato a Sportmediaset -. La partita col Sassuolo è da affrontare con la giusta attenzione, è difficile da superare anche se in campionato non si sta ripetendo come gli altri anni: sabato scorso col Milan è stato in partita fino alla fine».