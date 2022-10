Gasperini: «Scudetto? Puntiamo alla Coppa Italia»

«A Bergamo ho trovato il mio giardino incantato, questo è il mio settimo anno qui, è una cosa inusuale nel nostro campionato rimanere nella stessa società per così tanto tempo: ho trovato l’ambiente ideale per lavorare e soprattutto mi sono tolto tante soddisfazioni»: così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in una lunga intervista ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 nella mattinata di lunedì 17 ottobre . Sul ritorno in campo di Toloi e Zapata, Gasperini è fiducioso: «Credo che già da domani (martedì 18 ottobre) Zapata inizierà ad allenarsi con la squadra e potrebbe essere a disposizione per la prossima partita. Per Toloi ci vuole una settimana in più, ma stiamo cominciando a svuotare l’infermeria».