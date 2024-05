Gasperini a Sky: «Sono legato all’Atalanta e lo sarò ancora»

LO ha detto ufficialmente ai microfoni di Sky dopo la fine della gara con il Torino e vinta per 3-0 al Gewiss Stadium. Nell’intervista Gasperini non ha negato l’interssamento di De Laurentiis, ma ha subito specificato che sarà ancora allenatore dell’Atalanta, scherzando sulla sua fedeltà.

«Futuro? Sono sempre stato molto concentrato sulle nostre partite, sulle coppe e sul campionato. Evidente è che da parte di Aurelio De Laurentiis è da tanti anni che ci fossero degli apprezzamenti molto positivi per me, non lo nego e mi fa molto piacere. Probabilmente ero nei suoi pensieri io come altri allenatori, chiaramente io sono legato all’Atalanta e lo sarò ancora. Napoli sicuramente farà una grande squadra, sono molto convinto». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino per 3-0.