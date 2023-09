Gasperini: «Una buona partita, dobbiamo essere più concreti e pericolosi. De Ketelaere? Ha grandi potenzialità»

«Nel primo tempo abbiamo concesso molto meno rispetto al finale della partita, abbiamo fatto un buon recupero palla, una buona pressione sull’avversario. Ci è mancata la rifinitura, un po’ di qualità nel trovare il gol. Nella ripresa, sbloccato il risultato, abbiamo avuto molti più spazi ma abbiamo concesso qualcosa nel finale. Questo sicuramente è da correggere». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Raków nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Non è del tutto soddisfatto, Gasperini? «Non è che non sono soddisfatto - specifica il mister - Abbiamo giocato bene, una buona partita: ma potevamo e dobbiamo cercare di essere più concreti e pericolosi. Una partita dominata così a lungo richiede meno tempo per sbloccarla e chiuderla. Anche nelle migliori partite bisogna cercare cose su cui lavorare».

Out Scamacca, Gasperini ha trovato in De Ketelaere il centravanti giusto che nella ripresa ha sbloccato il risultato con un gol da attaccante vero. «De Ketelaere ha già segnato contro il Sassuolo, di testa. Ha statura, tempismo e posizione vicino alla porta per poter fare gol, è ancora giovane, ha grandi potenzialità e margini di miglioramento». Ricorda Ilicic? «Sì, hanno qualche caratteristica simile». Il tecnico nerazzurro ha parole di elogio anche per altri due giocatori decisivi questa sera: «Ederson ha fatto un bel gol, Ruggeri ha messo una grande palla, molto precisa», ha sottolineato Gasperini.

Atalanta in campo con un tridente puro: «Oggi c’erano le condizioni per giocare così e lo abbiamo fatto. Non so se sarà nuovamente possibile, credo che la squadra abbia fatto molto per sostenere e mettere in condizione i tre davanti di essere pericolosi. Dobbiamo alzare la qualità perché c’è in tutti noi, dobbiamo fare reparto, cercare gli scambi e il tiro», ha concluso Gasperini.

I giocatori

«Sono contento, nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi siamo riusciti a fare questo gol importante», ha detto Charles De Ketelaere a Sky dopo il fischio finale. Ma «potevamo farne di più, peccato. Però contano i tre punti, ottimi per iniziare il cammino. La fiducia del mister? Mi sento bene e voglio fare di più. Posso fare tutti i tre ruoli del reparto offensivo». Matteo Ruggeri, assist-man e sempre più protagonista sulla sinistra, ha detto: «Sono molto contento per la partita della squadra e indubbiamente per l’assist. Per me è un’emozione incredibile, avevo già esordito in Champions, per me era l’esordio in Europa League e sono contentissimo di averlo fatto così. Cerco sempre di lavorare forte in settimana sotto i consigli del mister, soprattutto nelle cose in cui sono carente. Il lavoro ripaga sempre». Per Davide Zappacosta, «in Europa non è mai semplice giocare, soprattutto contro questo tipo di squadre. In partite così dobbiamo stare tranquilli e alzare la qualità al limite dell’area».