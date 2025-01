Gasperini: «Vittoria, numero 350, arrivata nel momento giusto»

«La vittoria ci voleva, non riuscivamo mai a vincere in questo 2025, è arrivata nel momento giusto. Abbiamo fatto un buon percorso, avendo un calendario non facile in cui abbiamo affrontato Arsenal e Real Madrid in casa. Questa sera volevamo chiudere, nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo sul piano tecnico, poi abbiamo controllato la partita. Già essere nei primi 24 è un grande risultato, che all’inizio non era così scontato». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo i 5-0 allo Sturm Graz che ha assicurato il matematico passaggio alla seconda fase di Champions League.