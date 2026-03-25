Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Mercoledì 25 Marzo 2026

Gattuso: «Siamo artefici del nostro destino. Loro hanno il veleno, non sottovalutiamoli»

IL CT. La conferenza stampa alla vigilia dell’Irlanda del Nord: «Bastoni e Scamacca da valutare, gli altri stanno tutti bene».

Redazione Web
Redazione Web
Gattuso: «Siamo artefici del nostro destino. Loro hanno il veleno, non sottovalutiamoli»

Bergamo

Domani, 26 marzo, l’Italia affronta a Bergamo l’Irlanda del Nord per la semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale di calcio, dove la nostra Nazionale manca ormai dal 2014, non avendo ottenuto il pass nel 2018 e nel 2022. Non si può sbagliare, lo sa bene il ct Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa: «Sono ancora giovane, ma è la partita più importante della mia carriera di allenatore».

«Artefici del nostro destino»

«Sta a noi - ha detto Gattuso - se noi scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo, di non avere timore di essere padroni del campo, non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino: ci vuole grandissima tranquillità ma consapevolezza, andiamo ad affrontare giocatori che hanno il veleno, è giusto dire che siamo in crisi ma ci crediamo».

«Bastoni ha fatto il 30-35 % con la squadra, stasera (25 marzo) lo proviamo e Scamacca è un po’ indietro: sono loro due gli unici da valutare, gli altri stanno tutti bene»

Sulle due mancate qualificazioni ai mondiali: «La responsabilità non ce l’hanno i tifosi ma noi addetti ai lavori. Sono state due delusioni pazzesche ma oggi dobbiamo parlare del nostro obiettivo che è andare a questo Mondiale che è fondamentale per noi. L’obiettivo è tornare dove siamo stati per tanti anni e anche da protagonisti».

«Per loro ogni palla è l’ultima della vita»

Poi la partita: «Dico di entrare in campo e non sottovalutare l’avversario, perché sono arrivati fin qui? Perché hanno una componente importante, il veleno, ogni palla per loro è l’ultima della loro vita, dobbiamo avere le stesse loro motivazioni essere pronti e battere colpo su colpo. Ci sono due partite, quella senza palla e quella con la palla e la sofferenza dobbiamo mettercela quando non abbiamo palla e poi quando ce l’abbiamo mettere in campo la nostra velocità e arrivare nei loro 20-25 metri con qualità».

«Bastoni e Scamacca da valutare»

Chiusura sulle condizioni della squadra: «Mancini, Politano, Calafiori non hanno nulla, sono a disposizione, ieri (24 marzo, ndr) Bastoni ha fatto il 30-35 % con la squadra, stasera (25 marzo) lo proviamo e Scamacca è un po’ indietro: sono loro due gli unici da valutare, gli altri stanno tutti bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Rino Gattuso
Nazionale