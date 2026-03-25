Gattuso: «Siamo artefici del nostro destino. Loro hanno il veleno, non sottovalutiamoli»

Domani, 26 marzo, l’Italia affronta a Bergamo l’Irlanda del Nord per la semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale di calcio, dove la nostra Nazionale manca ormai dal 2014, non avendo ottenuto il pass nel 2018 e nel 2022. Non si può sbagliare, lo sa bene il ct Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa: «Sono ancora giovane, ma è la partita più importante della mia carriera di allenatore».

«Artefici del nostro destino»

«Sta a noi - ha detto Gattuso - se noi scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo, di non avere timore di essere padroni del campo, non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino: ci vuole grandissima tranquillità ma consapevolezza, andiamo ad affrontare giocatori che hanno il veleno, è giusto dire che siamo in crisi ma ci crediamo».

«Bastoni ha fatto il 30-35 % con la squadra, stasera (25 marzo) lo proviamo e Scamacca è un po’ indietro: sono loro due gli unici da valutare, gli altri stanno tutti bene» Sulle due mancate qualificazioni ai mondiali: «La responsabilità non ce l’hanno i tifosi ma noi addetti ai lavori. Sono state due delusioni pazzesche ma oggi dobbiamo parlare del nostro obiettivo che è andare a questo Mondiale che è fondamentale per noi. L’obiettivo è tornare dove siamo stati per tanti anni e anche da protagonisti».

«Per loro ogni palla è l’ultima della vita»

Poi la partita: «Dico di entrare in campo e non sottovalutare l’avversario, perché sono arrivati fin qui? Perché hanno una componente importante, il veleno, ogni palla per loro è l’ultima della loro vita, dobbiamo avere le stesse loro motivazioni essere pronti e battere colpo su colpo. Ci sono due partite, quella senza palla e quella con la palla e la sofferenza dobbiamo mettercela quando non abbiamo palla e poi quando ce l’abbiamo mettere in campo la nostra velocità e arrivare nei loro 20-25 metri con qualità».

«Bastoni e Scamacca da valutare»