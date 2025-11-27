Gigante negli Usa: Della Vite punta al riscatto dopo un periodo di appannamento

Il bergamasco Filippo Della Vite prenderà il via venerdì 28 novembre a Copper Mountain nel secondo gigante della Coppa del Mondo 2025/26 a caccia di un risultato che finalmente riesca a far riemergere il suo innato talento dopo un periodo di appannamento. «Sto molto bene, siamo in America da una settimana e ci stiamo allenando bene - racconta dal Colorado -: personalmente ho ripreso un bel feeling soprattutto nelle parti tecniche, dove sto sciando bene, mentre nel piano con questa neve fredda e aggressiva faccio un po’ fatica ad adattare la mia sciata. Però la pista da gara sembra bella e abbastanza tecnica con un buon fondo. L’obiettivo è tornare a sciare forte e solido: sono fiducioso e carico, tiriamo fuori il meglio e vediamo come va». Le due manche sono in programma alle 18 e alle 21 (ora italiana), diretta RaiSport ed Eurosport.