Gigante negli Usa: Della Vite punta al riscatto dopo un periodo di appannamento
SCI ALPINO. Coppa del Mondo: la gara è in programma a Copper Mountain, negli Stati Uniti. Il bergamasco: «Sto bene e sono fiducioso».
Il bergamasco Filippo Della Vite prenderà il via venerdì 28 novembre a Copper Mountain nel secondo gigante della Coppa del Mondo 2025/26 a caccia di un risultato che finalmente riesca a far riemergere il suo innato talento dopo un periodo di appannamento. «Sto molto bene, siamo in America da una settimana e ci stiamo allenando bene - racconta dal Colorado -: personalmente ho ripreso un bel feeling soprattutto nelle parti tecniche, dove sto sciando bene, mentre nel piano con questa neve fredda e aggressiva faccio un po’ fatica ad adattare la mia sciata. Però la pista da gara sembra bella e abbastanza tecnica con un buon fondo. L’obiettivo è tornare a sciare forte e solido: sono fiducioso e carico, tiriamo fuori il meglio e vediamo come va». Le due manche sono in programma alle 18 e alle 21 (ora italiana), diretta RaiSport ed Eurosport.
SuperG: vince Odermatt, Casse 26°
Giovedì 27 è invece andato in pista, sempre a Copper Mountain, un superG, vinto da Marco Odermatt. Lo svizzero chiude in 1’07”70, precedendo i tre austriaci Vincent Kriechmayr (a 0”08), Raphael Haaser (a 0”13) e Stefan Babinsky (a 0”39). Per quanto riguarda gli italiani, ottimo ottavo posto per Guglielmo Bosca (a 0”61); 11° Dominik Paris a 0”85. Mattia Casse, piemontese che vive a Chiuduno, ha chiuso 26° a 1”29.
