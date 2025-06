Bergamo è pronta a tingersi di rosa per la grande partenza del 36° Giro d’Italia Women, ex Giro Donne, dal 2024 targato Rcs Sport in collaborazione con la Federazione ciclistica italiana e con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani.

Il Giro d’Italia a Bergamo

La corsa più prestigiosa nel panorama italiano ed internazionale è collocata nel calendario Uci e si correrà dal 6 al 13 luglio: otto tappe per un totale di 933,2 chilometri, quattro maglie, campionesse da tutto il mondo e gran finale all’Autodromo di Imola. Tutti i dettagli della tre giorni rosa in terra bergamasca (4, 5 e 6 luglio) e gli eventi collaterali sono stati svelati, mercoledì 11 giugno, in conferenza stampa, nella Sala Galmozzi del palazzo comunale di via Torquato Tasso a Bergamo. «Siamo felici di poter contribuire all’accoglienza del Giro d’Italia Women nella nostra Bergamo - dichiarano Giovanni Bettineschi, presidente di Promoeventi Sport, e il suo braccio destro Fabio Belingheri -. Il nostro obiettivo era portare, anche per quest’anno, il grande ciclismo sulle strade bergamasche, da sempre terra di amanti di questo sport, e grazie alla collaborazione continua con Rcs Sport ci siamo riusciti. Una grandissima soddisfazione. Non nascondiamo il desiderio di ospitare, l’anno prossimo, una tappa del Giro d’Italia maschile, ma iniziamo con il goderci queste due tappe femminili che sapranno sicuramente regalare grande spettacolo prima di un altro arrivo a Bergamo de Il Lombardia il prossimo 11 ottobre».

Venerdì 4 vernissage al ChorusLife

Venerdì 4 luglio ChorusLife, il nuovo smart district di Bergamo, diventerà il quartier generale di Rcs Sport e ospiterà la presentazione ufficiale delle squadre; domenica 6 la prima tappa, una cronometro individuale cittadina: partenza da Chorus Life e arrivo sul Sentierone dopo 14,2 km; lunedì 7 la seconda tappa di media montagna, partenza da Clusone e arrivo ad Aprica, di 92 km. «Un’occasione unica per celebrare lo sport femminile, le nostre eccellenze e la bellezza del nostro territorio», sottolineano Marcella Messina, assessore del Comune di Bergamo, e Claudio Bolandrini, consigliere provinciale. Concordano l’europarlamentare Lara Magoni e l’assessore regionale Paolo Franco. «Anche Clusone si tingerà di rosa - puntualizza il sindaco Massimo Morstabilini -. È un onore immenso. Saranno tre giorni all’insegna dello sport, del divertimento con musica, attività per bambini, degustazioni e visite guidate». Sorride la madrina orobica Roberta Bonanomi, una delle più importanti esponenti del ciclismo italiano femminile con cinque partecipazioni consecutive alle Olimpiadi e una delle cinque atlete italiane (con lei ci sono Canins, Fanini, Luperini e Longo Borghini, vincitrice della passata edizione) ad aver vinto la classifica generale finale del Giro d’Italia femminile. «Finalmente il Giro femminile arriva a Bergamo - esclama -. La corsa rosa è pura magia. Io l’ho vinto nel 1989 e avrei tanto voluto correre sulle strade di casa. Questa è una bellissima opportunità per le nostre bergamasche che, sono certa, daranno battaglia, e per tutti i tifosi che potranno godersi uno spettacolo indimenticabile». Accanto a lei l’ex professionista Giovanni Fidanza, team manager del Team Isolmant Premac Vittoria: «Siamo l’unico team bergamasco ed è un grande onore essere al via. Le nostre ragazze sono pronte», afferma. Conclude Giusy Virelli, direttrice del Giro d’Italia Women: «Siamo pronti a vivere otto giorni straordinari, dal cuore della Lombardia fino al traguardo finale di Imola con un parco partecipanti di altissimo livello. Nei prossimi giorni ufficializzeremo la starting list». Presente Arianna Fidanza, assente la sorella Martina; è attesa la conferma di Elisa Longo Borghini, campionessa in carica.

Gli eventi collaterali