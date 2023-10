Giro di Lombardia, il via a Como: grande attesa per il passaggio a Bergamo - Le prime foto

Sabato 7 ottobre torna a Bergamo il Giro di Lombardia, edizione numero 117, l’ultimo grande evento stagionale del ciclismo internazionale. Il Giro è partito da Como in mattinata e come da abitudine negli ultimi anni la nostra città sarà teatro dell’arrivo della corsa, in viale Roma, previsto tra le 16,40 e le 17,25.

La partenza a Como del Giro di Lombardia

(Foto di Paolo Magni) La gara è partita da Como, ma 154 dei 238 km complessivi del percorso verranno corsi in provincia di Bergamo, dove il Lombardia entrerà a Caprino Bergamasco dopo aver scalato il Ghisallo dal versante di Asso ed essere transitato da Lecco.

Il Giro di Lombardia: le foto del passaggio in Bergamasca Bedolis

Quest’anno non ci sarà la salita di Valcava ma il gruppo scalerà la Roncola (valico di Valpiana), quindi passerà per Berbenno, passo della Crocetta in zona Dossena, Zambla Alta e passo di Ganda prima di arrivare a Selvino.

Poi comincerà la discesa verso Nembro e dalla cittadina seriana il rush finale verso Bergamo, con il mitico strappo della Boccola e poi la «picchiata» sino al traguardo. Attesi gran parte dei big, tra cui il favoritissimo sloveno Tadej Pogacar, trionfatore negli ultimi due anni, il connazionale Primoz Roglic e il belga Remco Evenepoel.

Le chiusure al traffico

Sul fronte della viabilità, mercoledì 4 ottobre il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede una serie di misure.

Nello specifico, dalle ore 19 di giovedì 5 ottobre alle ore 23 di sabato 7 ottobre 2023 e comunque sino al termine della manifestazione:

• in Largo Porta Nuova:

• in via Tiraboschi nel tratto compreso tra Largo P. Nuova e passaggio Zeduri: divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata ambo i lati, esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi a servizio della manifestazione e agli autorizzati;

- dalle ore 22 di giovedì 05 ottobre alle ore 23 di sabato 7 ottobre e comunque sino al termine della manifestazione:

• in Largo Porta Nuova:

• in via Tiraboschi nel tratto compreso tra Largo P. Nuova e passaggio Zeduri:

restringimento della carreggiata a vista in prossimità dell’area oggetto di occupazione;



- dalle ore 19 di venerdì 6 ottobre alle ore 23 di sabato 7 ottobre e comunque sino al termine della manifestazione:

• in Piazza Matteotti e sul Sentierone nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Roma e Largo Belotti:

• in Piazza Matteotti e sul Sentierone nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Roma e via Crispi:

• in viale Papa Giovanni XXIII nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e via Paleocapa:

• in viale Vittorio Emanuele II:

• in viale Roma:

divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata ambo i lati, esteso a tutte le categorie di veicoli, compresi gli stalli di sosta ivi presenti, eccetto i mezzi a servizio della manifestazione e agli autorizzati;

- dalle ore 22 di venerdì 6 ottobre alle ore 23 di sabato 7 ottobre 2023 e comunque sino al termine della manifestazione:

• in Piazza Matteotti e sul Sentierone nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Roma e Largo Belotti:

• in Piazza Matteotti e sul Sentierone nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Roma e via Crispi:

divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi a servizio della manifestazione, e agli autorizzati;

-dalle ore 00.00 alle ore 23.00 di sabato 7 ottobre 2023 e comunque sino al termine della manifestazione:

• in via Petrarca:

• in Largo Porta Nuova dietro il Propileo dell’ATB e nell’area di parcheggio posta al civico 10-12 antistante ARLI Hotel:

• in Piazza Matteotti nell’area antistante gli uffici Comunali:

• in Via Camozzi, nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e Via Madonna della Neve:

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, esteso a tutte le categorie di veicoli, compresi gli stalli di sosta ivi presenti, eccetto i mezzi al servizio della manifestazione e agli autorizzati;

dalle ore 05 alle ore 23 di sabato 7 ottobre 2023 e comunque sino al termine della manifestazione:

• in viale Vittorio Emanuele II:

• in viale Roma:

• in Piazza Matteotti:

• in viale Papa Giovanni XXIII nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e via Paleocapa:

• in Largo P. Nuova:

• in via Tiraboschi nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e Passaggio Zeduri:

• in via Camozzi nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e Via Madonna della Neve:

divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi a servizio della manifestazione e agli autorizzati;

strada a fondo chiuso in tutte le vie laterali che adducono alle strade interessate dalla chiusura, con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione e senso unico alternato a vista dove non previsto, nei tratti posti a monte dello sbarramento;

• in via Contrada Tre Passi all’intersezione con via Camozzi:

direzione obbligatoria diritto in direzione di via Stoppani;

• in via Tre Armi all’intersezione con Largo Porta di sant’Alessandro:

direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da Largo Porta Sant’Alessandro, eccetto residenti;

direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via Borgo Canale eccetto residenti;

preavviso di strada a fondo chiuso in via Don Carlo Botta;

• in Via Ghislanzoni all’intersezione con Via Tiraboschi:

• in Via Paglia all’intersezione con Largo Medaglio Oro:

direzione obbligatoria a sinistra, eccetto residenti e autorizzati, è consentito l’accesso ai veicoli per raggiungere il parcheggio di via Borfuro;

• in Via D’Alzano nel tratto compreso tra via Ghislanzoni e viale Papa Giovanni XXIII:

istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista con entrata ed uscita da via G. Paglia consentito ai residenti e autorizzati;

• in Via Zambonate all’intersezione con Largo Medaglio Oro: direzione obbligatoria a destra per chi proviene da Largo 5 Vie;



dalle ore 07.00 alle ore 23.00 di sabato 7 ottobre 2023 e comunque sino al termine della manifestazione:

• in via Pascoli:

• in Largo Belotti, nel tratto compreso tra via dei Partigiani e via T. Tasso compresa l’area di parcheggio antistante gli Uffici Statali:

• in via Sora:

• in via M. Bianco:

• in via T. Tasso nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e via Contrada Tre Passi:

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, esteso a tutte le categorie di veicoli, compresi gli stalli di sosta ivi presenti, eccetto i mezzi al servizio della manifestazione e agli autorizzati;



• in Largo Belotti, all’intersezione con via Sabotino/via dei Partigiani:

direzione obbligatoria a sinistra per tutte le categorie dei veicoli eccetto residenti e autorizzati;

dalle ore 10 alle ore 18 di sabato 7 ottobre 2023 e comunque sino al termine della manifestazione:

lungo tutto il percorso della gara ciclistica se non già istituito in precedenza:

VIA C. CORRENTI – LARGO DECORATI AL VALOR CIVILE – VIA BIANZANA – VIA CORRIDONI – VIA BORGO SANTA CATERINA – P.LE OBERDAN - VIA NAZARIO SAURO – VIA BAIONI – VIA R. DA STABELLO – VIA M. DA PONTE - VIA ALLA PORTA DI SAN LORENZO - VIA BOCCOLA – LARGO COLLE APERTO – VIALE DELLE MURA - AREA di SOSTA SPALTO SAN MICHELE – PORTA SANT’AGOSTINO - VIALE VITTORIO EMANUELE II –VIALE ROMA – VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie di veicoli compresi gli stalli di sosta ubicati su suolo pubblico ivi presenti, ad esclusione dei mezzi appartenenti all’organizzazione e agli autorizzati;