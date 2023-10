Il Giro di Lombardia arriva a Bergamo, modifiche ai percorsi dei bus Atb

Per effetto della chiusura al traffico di viale Papa Giovanni XXIII tra via Mai e Porta Nuova e di viale Roma in occasione della 117° edizione de «Il Lombardia» che si terrà sabato 7 ottobre con arrivo in città, le linee 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e Linea C subiscono modifiche di percorso.

Atb informa che dalle ore 11,45 alle ore 20 viene sospeso il servizio di linea 1 da Città Alta a stazione, in entrambi i sensi di marcia. Rimane attivo il servizio di accesso a città alta con la funicolare. La linea 3 non transita dalle ore 15 alle ore 18.

Il dettaglio delle modifiche sulle linee nei diversi orari della giornata è consultabile anche sul sito dell’Atb.

Sul fronte della viabilità, invece, come annunciato nei giorni scorsi, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede una serie di misure.

Le linee

Linea 1

dalle 5:00 alle 11:45 e dalle 20:00 a fine servizio:

corse dirette a Colle Aperto giunte in stazione percorreranno via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Frizzoni, via Verdi, via Petrarca, viale Vittorio Emanuele e percorso normale.

corse dirette da Città Alta ai capilinea esterni giunte in viale Vittorio Emanuele percorreranno via Petrarca, via Verdi, via Frizzoni, via Madonna della Neve, via A.Maj, viale Papa Giovanni, stazione per Aeroporto (fermata da utilizzare per tutte le corse dirette ai capilinea esterni), viale Papa Giovanni XXIII, via Paleocapa e percorso normale.

dalle ore 11:45 alle ore 20:00

viene sospeso il servizio da Città Alta a stazione e ritorno.

dai capilinea esterni a stazione Fs e ritorno: percorso normale fino a stazione Fs, quindi via Bono, viale arrivi autolinee dove formano orario e ripartono per i capilinea esterni dalla fermata della linea 1 per Aeroporto percorrendo via Papa Giovanni XXIII, via Paleocapa e percorso normale.

Linea C

dalle ore 5:00 alle ore 11:45:

corse di linea C2 in partenza da Don Orione-Clementina e cimitero per Porta Nuova-ospedale: percorso normale fino a via Frizzoni, quindi via Madonna della Neve, via A.Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale.

corse di linea C1 in partenza da Don Orione-Clementina e cimitero per piazza Libertà-ospedale: percorso normale

corse di linea C2 in partenza da ospedale per Porta Nuova-Don Orione-cimitero-Clementina: percorso normale fino a via Zambonate, quindi via Quarenghi, via Bonomelli, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Frizzoni e percorso normale.

corse di linea C1 in partenza da ospedale per piazza Libertà-Don Orione-cimitero-Clementina: percorso normale.

dalle ore 11:45 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00:

corse di linea C2 in partenza da Don Orione-Clementina e cimitero per Porta Nuova-ospedale: percorso normale fino a via Frizzoni, quindi via Madonna della Neve, via A.Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale.

corse di linea C1 in partenza da Don Orione-Clementina e cimitero per piazza Libertà-ospedale: percorso normale fino a via Battisti/Suardi quindi viale Muraine, via Frizzoni, via Madonna della Neve, via A.Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate, via Broseta e percorso normale.

corse di linea C2 in partenza da ospedale per Porta Nuova-Don Orione-cimitero-Clementina: percorso normale fino a via Zambonate, quindi via Quarenghi, via Bonomelli, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Frizzoni e percorso normale.

corse di linea C1 in partenza da ospedale per piazza Libertà-Don Orione-cimitero-Clementina: percorso normale fino a via Mazzini quindi via Nullo, via Broseta, via Zambonate, via Quarenghi, via Bonomelli, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Frizzoni e percorso normale.

dalle ore 15:00 alle ore 18:00

corse di linea C in partenza da Don Orione per Porta Nuova-Petrarca-ospedale: percorso normale fino a via Grismondi, quindi via Legnano, via Buttaro, rondò Monterosso, Circonvallazione, via Valli, via Borgo Palazzo, viale Pirovano, via Serassi, via S. Fermo, via Ghislandi, via Codussi, via Noli, via Suardi, via Frizzoni, via Camozzi, via Madonna della Neve, via A.Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale per le corse di linea C2; via Broseta e percorso normale per le corse di linea C1.

corse in partenza da Clementina e cimitero per Porta Nuova-Petrarca-ospedale e ritorno: percorso normale fino a via Frizzoni, quindi via Camozzi, via Madonna della Neve, via Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale per le corse di linea C2; via Broseta e percorso normale per le corse di linea C1.

corse di linea C2 in partenza da ospedale per Porta Nuova-Don Orione: percorso normale fino a via Zambonate quindi via Quarenghi, via Bonomelli, via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Rovelli, via Gritti, via delle Valli, Circonvallazione, via Buttaro, via Galimberti e percorso normale.

corse di linea C1 in partenza da ospedale per piazza Libertà-Don Orione: percorso normale fino a via Mazzini quindi via Nullo, via Broseta, via Zambonate, via Quarenghi, via Bonomelli, via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Rovelli, via Gritti, via delle Valli, Circonvallazione, via Buttaro, via Galimberti e percorso normale.

corse di linea C2 in partenza da ospedale per Porta Nuova-cimitero-Clementina: percorso normale fino a via Zambonate quindi via Quarenghi, via Bonomelli, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Frizzoni, via Suardi e percorso normale.

corse di linea C1 in partenza da ospedale per piazza Libertà-cimitero-Clementina: percorso normale fino a via Mazzini quindi via Nullo, via Broseta, via Zambonate, via Quarenghi, via Bonomelli, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Frizzoni, via Suardi e percorso normale.

Linea 3

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 sospesa

linea 5

dalle 5:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle ore 20:00:

corse da Dalmine e Campagnola a stazione: percorso normale fino a via Zambonate/Bonomelli, quindi via Quarenghi (solo per le corse provenienti da Dalmine), via Bonomelli, via Bono.

corse da stazione a Dalmine: percorreranno viale Papa Giovanni XXIII, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale

corse da Dalmine e Campagnola a Torre Boldone, Ranica, Nese, Villa di Serio e Gavarno: percorso normale fino a via Zambonate/via Bonomelli, quindi via Quarenghi (solo per le corse provenienti da Dalmine), via Bonomelli, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Frizzoni e percorso normale.

corse da Gavarno, Villa di Serio, Alzano, Ranica e Torre Boldone per Bergamo: percorso normale fino a via Frizzoni, quindi via Madonna della Neve, via A.Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale.

dalle ore 15:00 alle ore 18:00

corse da Dalmine e Campagnola a Torre Boldone, Ranica, Nese, Villa di Serio e Gavarno: percorso normale fino a via Zambonate/Bonomelli, quindi via Quarenghi (solo per le corse provenienti da Dalmine), via Bonomelli, via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Rovelli, via Gritti, via delle Valli, quindi:

per Gorle, Gavarno, scanzo e Villa di Serio: via dei Bersaglieri e percorso normale;

per Ranica, Torre Boldone (zona industriale), Nese, Alzano e Villa di Serio: Circonvallazione, via Buttaro , via Galimberti, via Leone XIII, via Corridoni e percorso normale.

corse da Gavarno, Villa di Serio e Gorle per Bergamo: percorso normale fino a Gorle via Don Mazza (rotatoria Lovato) quindi via Libertà, via Roma, via Gran Sasso, via Celadina, via Borgo Palazzo, via Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale.

corse da Villa di Serio, Alzano, Ranica e Torre Boldone per Bergamo: percorso normale fino a via Corridoni, quindi via Legrenzi, viale Giulio Cesare, rondò Monterosso, Circonvallazione, via Borgo Palazzo, via Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale.

Dalle ore 20:00 a termine servizio:

corse da Dalmine e Campagnola a stazione: percorso normale fino a via Zambonate/Bonomelli, quindi via Quarenghi (solo per le corse provenienti da Dalmine), via Bonomelli, via Bono.

corse da stazione a Dalmine: percorreranno viale Papa Giovanni XXIII, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale

Linea 6

dalle ore 5:00 alle ore 15:00 e dalle 18:00 alle 20:00:

corse da Stezzano/Azzano a San Colombano: percorso normale fino a via Bonomelli, quindi via Bonomelli, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Camozzi, via Frizzoni e percorso normale.

corse da San Colombano per Stezzano e Azzano: percorso normale fino a via Frizzoni, quindi via Camozzi, via Madonna della Neve, via A.Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale.

dalle ore 15:00 alle ore 18:00

corse da S. Colombano per Azzano e Stezzano: effettuato l’anello del Monterosso percorreranno viale G. Cesare, rondò Monterosso, Circonvallazione, via Borgo Palazzo, via Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale.

corse dai capilinea esterni per S. Colombano: percorso normale fino a via Bonomelli, quindi via Bonomelli, via Bono, via Fantoni, via Maj, via Borgo Palazzo, via delle Valli, Circonvallazione per Valtesse, via Buttaro, rondò Monterosso, destra viale G. Cesare, via L. da Vinci e percorso normale.

dalle 20:00 a fine servizio:

le corse in partenza da viale Papa Giovanni XXIII per Azzano e Stezzano percorreranno viale Papa Giovanni, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale.

Linea 7

dalle ore 5:00 alle ore 15:00 e dalle 18:00 a termine servizio:

corse da Celadina a Valtesse: percorso normale fino alla stazione, quindi via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Camozzi, via Frizzoni e percorso normale.

corse da Valtesse a Celadina: percorso normale fino a via Frizzoni, quindi via Camozzi, via Madonna della Neve, via A.Maj, viale Papa Giovanni XXIII e percorso normale.

dalle ore 15:00 alle ore 18:00

corse da Celadina a Valtesse: percorso normale fino alla stazione, quindi via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Rovelli, via Gritti, via delle Valli, Circonvallazione fino a Valtesse e percorso normale.

dai capilinea esterni a Celadina: percorso normale fino a Valtesse, quindi Circonvallazione, via Don Bosco, via Bonomelli, via Bono e percorso normale.

Linee 8 e 10

dalle ore 5:00 a termine servizio

corse da stazione a Longuelo-Ponte San Pietro: viale Papa Giovanni XXIII, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale.

dai capilinea esterni a stazione-Seriate: percorso normale fino a via Zambonate, quindi via Quarenghi, via Bonomelli, via Bono e percorso normale.

Linea 9

dalle ore 5:00 alle ore 15:00 e dalle 18:00 alle 20:00:

da Valtesse a Bergamo: percorso normale fino a via Frizzoni, quindi via Camozzi, via Madonna della Neve, via A.Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale.

da Longuelo a Valtesse: percorso normale fino a via Zambonate, quindi via Quarenghi, via Bonomelli, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Camozzi, via Frizzoni e percorso normale.

dalle ore 15:00 alle ore 18:00

da Valtesse a Bergamo: percorso normale fino a Valtesse, quindi Circonvallazione, via Don Bosco, via Bonomelli, viale Papa Giovanni XXIII, via Paleocapa, via Paglia, via Zambonate e percorso normale.

da Longuelo a Valtesse: percorso normale fino a via Zambonate quindi via Quarenghi, via Bonomelli, via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Rovelli, via Gritti, via delle Valli, Circonvallazione fino a Valtesse e percorso normale.