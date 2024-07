Godfrey: «Qui per Gasperini, fa crescere i giocatori». Percassi: «Koopmeiners, mai prevista la cessione» - Foto

Soddisfatto e orgoglioso di far parte della squadra, Godfrey ha spiegato: «Il campionato di Serie A si prospetta forte, stiamo lavorando tantissimo in allenamento per prepararci: ci sono squadre che giocano in maniera molto tattica. C’è tanto lavoro fisico, non vedo l’ora di entrare in questi nuovi schemi. Anche per la Champions che è il sogno di tutti: si spera di fare buone cose». Il giocatore inglese racconta la squadra dall’estero: «L’Atalanta anche all’estero é vista come una squadra molto forte, e quando ho deciso di venire qui tutti erano contenti». In vista della partita contro il Real Madrid annuncia: «Non vediamo l’ora di giocare, sono le partite che tutti vorrebbero vivere sul campo - ha detto -. L’Atalanta si merita di giocare la finale di Super Coppa e ci stiamo preparando al meglio».

Benjamin Godfrey

(Foto di Maraviglia) Un commento sul mister: «Penso che lo stile di Gasperini sia al top, oltretutto è riuscito a far crescere tanti giocatori, è proprio quello che sto cercando, il mio obiettivo è migliorarmi». E uno sulla squadra e la tifoseria: «Questi giorni sono stati molto piacevoli e mi sono sentito subito accolto». E poi: «I tifosi? Sono importantissimi, ti portano a giocare in maniera ancor più entusiasmante, fanno la differenza».

«Ancelotti mi ha consigliato»

Con una curiosità: sarebbe stato proprio Carlo Ancelotti, ora allenatore del Real Madrid e in passato suo mister all’Everton, a consigliare Godfrey: «È una delle persone che ho sentito per chiedere consiglio sull’Atalanta - ha rivelato il giocatore -. Lui mi ha detto di venire qui a Bergamo».

A presentarlo in conferenza stampa Luca Percassi che ha portato i saluti del presidente Antonio, aggiungendo: «È stata una lunga trattativa. Godfrey è un giocatore tipo per l’ Atalanta: ha giocato in tutte le leghe professionistiche inglesi, dalla quarta divisione alla Premier». Una trattativa che ha portato Godfrey a Zingonia a fine giugno: qui ha firmato un contratto quinquennale, fino a giugno 2029. Era in scadenza tra un anno con l’Everton, che per questo motivo si è trovato a venderlo per una cifra non eccessiva: l’Atalanta ne ha approfittato, contando anche sul fatto che il difensore – in passato trattato dal Milan – voleva la Serie A.

Benjamin Godfrey

(Foto di Maraviglia) Benjamin Godfrey con Luca Percassi

(Foto di Maraviglia)

Il rinforzo che mancava

Con Godfrey i nerazzurri si assicurano un rinforzo in terza linea: il reparto, che ha perso Palomino che si è svincolato e per un semestre Scalvini che si è infortunato, aveva bisogno di almeno un innesto. Arriva il giocatore che mancava, utile anche in termini di duttilità: il ventiseienne di York può giocare al centro della difesa, può fare il terzino destro o sinistro e anche il mediano. Un po’ un altro Scalvini, anche per la capacità di sganciarsi, preziosissima nel calcio di Gasperini. Le sue caratteristiche si sposano bene col calcio nerazzurro: ha 26 anni, è esperto ma ancora giovane e a Bergamo può affermarsi ai massimi livelli.

Era in scadenza tra un anno con l’Everton, che per questo motivo si è trovato a venderlo per una cifra non eccessiva: l’Atalanta ne ha approfittato, contando anche sul fatto che il difensore – in passato trattato dal Milan – voleva la Serie A.

Il secondo britannico nell’Atalanta

Sarà il secondo britannico nella rosa dell’Atalanta, dopo Lookman (che però gioca nella nazionale della Nigeria): nella storia è il quarto, dopo Gerry Hitchens e Trevor Francis. È abituato a vestire il numero 22, che però appartiene ora a Ruggeri: dovrebbe cambiare maglia, a meno che non lo faccia il bergamasco. Anche perché il 22 l’anno prossimo potrebbe diventare ambitissimo, essendo pure il numero di Zaniolo.

