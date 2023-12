Goggia, Abbadini e l’Atalanta superstar: i campioni bergamaschi dell’anno

Sofia Goggia ha vinto L’Eco d’Oro per la terza volta consecutiva, la quinta in totale. Perché la 31enne cittadina ha conquistato la quarta Coppa del Mondo di discesa con 5 vittorie e 3 secondi posti e una superiorità inequivocabile nelle prove veloci. Sul secondo gradino del podio femminile Sara Conti, 23enne di Zanica, che - insieme a Niccolò Macii - ha vinto il titolo europeo di pattinaggio artistico a coppie e ha centrato il bronzo ai Mondiali. Due le atlete al terzo posto: Giorgia Villa, 20enne di Brembate, si è imposta alla trave nella Coppa del Mondo di ginnastica artistica, mentre Martina Caironi, 34enne di Alzano, si è garantita il titolo mondiale paralimpico di salto in lungo.

In campo maschile, L’Eco d’Oro è stato assegnato a Yumin Abbadini, 22enne di Ranica, che si è messo al collo l’oro nella gara a squadre del Campionato europeo di ginnastica artistica e ha incamerato un prestigioso sesto posto nell’all around. Dietro di lui, ecco il ciclista Lorenzo Milesi, 21enne di San Pellegrino, in grado di conquistare il titolo mondiale Under 23 a cronometro. Sul terzo gradino del podio a pari merito anche due atleti paralimpici, Matteo Bonacina, 38enne di Valbrembo (oro iridato nell’arco compound), e Mirko Testa, 26enne di Grassobbio (campione del mondo di handbike nella prova in linea categoria MH3).

Yumin Abbadini, oro europeo a squadre con l’Italia nella ginnastica artistica

(Foto di Ferraro/Fgi) Tra le squadre, prima l’Atalanta, quinta in Serie A nel 2022/23 e qualificata per l’Europa League (con annesso primato nel girone), seconda l’Olimpia Agnelli di volley che, prima di chiudere i battenti, è arrivata a giocarsi la finale per essere promossa in Serie A1 e terza la Cbl Costa Volpino, promossa in A2 femminile di volley dopo un’annata stellare.