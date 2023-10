Goggia bellicosa: «Voglio vincere anche la coppa di superG»

La trentenne atleta, regina indiscussa della coppa di discesa libera nelle ultime tre stagioni (oltre che nel 2018), per l’imminente stagione prova a mettere nel mirino anche qualcosa di diverso: «Quello della Coppa del Mondo di superG è sempre stato un mio pensiero, rimasto però embrionale - ha spiegato l’olimpionica di discesa libera, credo di essere un’ottima supergigantista, ma nella mia carriera non ho mai avuto la continuità per costruire una coppa di specialità. Negli anni sono migliorata nella tecnica del gigante, ciò che mi è mancato negli anni scorsi è stata la tattica di gara. Cercherò di capire tramite la ricognizione la strategia da utilizzare poi in gara».