Goggia cerca il primo ruggito stagionale in libera, sfida all’incognita meteo

Sofia Goggia con il naso all’insù, sperando nella clemenza del meteo e nel sorriso degli astri. Dopo la cancellazione dell’ultima prova per una cospicua nevicata, venerdì 9 gennaio, sabato 10 alle 11,30 a Zauchensee (Austria) la bergamasca cerca il primo successo stagionale in discesa sulla pista del Kälberloch, ridotta dopo la decisione degli organizzatori di tagliare la prima parte più ripida e fissare la partenza allo start del superG.

La libera inaugura la due giorni della velocità, che verrà completata domenica 11 dal superG, e per la bergamasca evoca ricordi agrodolci. Nel gennaio 2024 Sofia festeggiò con un pianto liberatorio il successo in discesa dopo la delusione in superG, ma nel gennaio 2022 sulla pista austriaca una caduta le negò il successo in libera prima del terribile infortunio a Cortina e della clamorosa rincorsa ai Giochi di Pechino, premiati dall’argento. A meno di un mese dalle Olimpiadi di Milano-Cortina un exploit in Austria sarebbe il miglior trampolino per i sogni di gloria ai Giochi.