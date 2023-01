Goggia e Casse, Bergamo sogna il botto nella tre giorni di Coppa del mondo

Sofia Goggia e Mattia Casse . Due assi per tre giorni da sogno. L’olimpionica e il piemontese di Chiuduno scaldano le attese bergamasche nel fine settimana della Coppa del Mondo in due teatri che hanno fatto la storia dello sci: Sofia a Cortina, Mattia a Kitzbuehel . Entrambi saranno in gara in discesa venerdì 20 gennaio e sabato 21 gennaio e per la Goggia all’orizzonte c’è anche il superG domenica 22.