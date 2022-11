Goggia e Vonn: le regine delle nevi a cena insieme per i 30 anni della bergamasca - Foto e video

«Sono felice e onorata di aver condiviso il mio compleanno con Lindsey». Queste le parole scritte sui social da Sofia Goggia che martedì ha compiuto 30 anni e ha festeggiato il compleanno con l’amica (ed ex rivale in pista) Lindsey Vonn. La campionessa americana ha raggiunto l’azzurra in Colorado, a Vail (dove la fuoriclasse bergamasca si trova in vista delle imminenti tappe americane di Coppa del Mondo), per una cena speciale in compagnia dello staff della 30enne bergamasca: l’allenatore Luca Agazzi, lo skiman Barnaba Greppi ed il preparatore Flavio di Giorgio. «Una Signora con la S maiuscola. Ad averne di persone così» si legge nella del post con cui Sofia ringrazia l’amica per la serata.