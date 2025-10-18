Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 18 Ottobre 2025

Goggia, Moioli, Casse: sipario sui sogni olimpici nel Media day a Milano

SPORT INVERNALI. Sabato 18 ottobre la stagione che porta ai Giochi ha alzato il sipario con il tradizionale incontro con la stampa. Brignone premiata come atleta dell’anno Fisi. «Non ho date di rientro, un passo alla volta»

Foto di gruppo per l’Italia degli sport invernali al Media Day, con Sofia Goggia e Michela Moioli al centro: parte la stagione che porta ai Giochi di Milano-Cortina
Foto di gruppo per l’Italia degli sport invernali al Media Day, con Sofia Goggia e Michela Moioli al centro: parte la stagione che porta ai Giochi di Milano-Cortina

La corsa alle Olimpiadi invernali è ufficialmente iniziata e non poteva che alzare il sipario a Milano. Sabato 18 ottobre, al «Big Theatre» del Mind (Milano Innovation District) a Rho Fiera, lo sci azzurro ha lanciato idealmente la missione a cinque cerchi nel tradizionale Media Day, l’incontro con gli organi d’informazione a una settimana dal via della Coppa del mondo di sci alpino, con il gigante di Soelden (Austria).

Sofia Goggia, Michela Moioli e «l’adottato» Mattia Casse le stelle bergamasche dell’evento che ha messo al centro della scena Federica Brignone, premiata per la terza volta come «Atleta dell’anno Fisi» dopo aver chiuso da trionfatrice l’ultima stagione. Reduce da un intervento chirurgico e da una lunga riabilitazione dopo un terribile infortunio, la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo ha preso tempo sul rientro per i Giochi di Milano-Cortina. «Non ho date precise, faccio un passo alla volta. Miglioro ed è già positivo», ha detto la valdostana.

Da domenica 19 a giovedì 23 è in programma il raduno delle gigantiste in Val Senales. Oltre a Goggia sarà in azzurro anche la zognese Ilaria Ghisalberti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
sport invernali
Sofia Goggia
Michela Moioli
Mattia Casse
Federica Brignone
Ilaria Ghisalberti
Fisi