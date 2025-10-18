Goggia, Moioli, Casse: sipario sui sogni olimpici nel Media day a Milano

La corsa alle Olimpiadi invernali è ufficialmente iniziata e non poteva che alzare il sipario a Milano. Sabato 18 ottobre, al «Big Theatre» del Mind (Milano Innovation District) a Rho Fiera, lo sci azzurro ha lanciato idealmente la missione a cinque cerchi nel tradizionale Media Day, l’incontro con gli organi d’informazione a una settimana dal via della Coppa del mondo di sci alpino, con il gigante di Soelden (Austria).

Sofia Goggia, Michela Moioli e «l’adottato» Mattia Casse le stelle bergamasche dell’evento che ha messo al centro della scena Federica Brignone, premiata per la terza volta come «Atleta dell’anno Fisi» dopo aver chiuso da trionfatrice l’ultima stagione. Reduce da un intervento chirurgico e da una lunga riabilitazione dopo un terribile infortunio, la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo ha preso tempo sul rientro per i Giochi di Milano-Cortina. «Non ho date precise, faccio un passo alla volta. Miglioro ed è già positivo», ha detto la valdostana.