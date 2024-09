Goggia, niente Argentina: intervento per rimuovere le placche alla gamba

Sofia Goggia non prenderà parte alla trasferta sulle nevi argentine di Ushuaia, già cominciata da qualche giorno per le compagne di squadra. La fuoriclasse bergamasca ha deciso di rimuovere i mezzi di sintesi applicati lo scorso 5 febbraio, quando durante un allenamento a Pontedilegno si procurò la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro.

Rientro in gara a metà dicembre negli Usa

Goggia riprenderà a breve la preparazione in vista della stagione di Coppa del Mondo, con l’obiettivo per il rientro in gara che rimane invariato: se non ci saranno inconvenienti Goggia conta di rientrare a metà dicembre in occasione delle prime prove veloci della stagione in programma a Beaver Creek, negli Stati Uniti,