Goggia non svetta nel gigante di Copper Mountain: opaco 17° posto in Colorado

24° posto nella prima manche

In Colorado la bergamasca non riesce a trovare il ritmo e paga il 24° posto nella prima manche. Nella seconda, sul tracciato del suo tecnico Luca Agazzi, Goggia cambia marcia e scala posizioni ma non ciò non basta per avvicinare le prime dieci della classifica. «Riparto con le sensazioni positive della seconda manche», ha commentato Sofia a fine gara.