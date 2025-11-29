Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 29 Novembre 2025

Goggia non svetta nel gigante di Copper Mountain: opaco 17° posto in Colorado

SCI ALPINO. Sabato 29 novembre negli Stati Uniti la bergamasca paga il grave ritardo accumulato nella prima manche, migliora nella seconda parte ma resta lontana dalla neozelandese Robinson, vincitrice della gara.

Sofia Goggia in azione nel gigante di Coppa del Mondo a Copper Mountain, in Colorado: la bergamasca ha chiuso a 2”38 dalla vincitrice Alice Robinson
(Foto di Pentaphoto)

Una gara a due facce, un 17° posto amaro a 2”38 dalla vincitrice Alice Robinson. Sofia Goggia non svetta nel gigante americano di Copper Mountain, negli Stati Uniti, sabato 29 novembre.

24° posto nella prima manche

In Colorado la bergamasca non riesce a trovare il ritmo e paga il 24° posto nella prima manche. Nella seconda, sul tracciato del suo tecnico Luca Agazzi, Goggia cambia marcia e scala posizioni ma non ciò non basta per avvicinare le prime dieci della classifica. «Riparto con le sensazioni positive della seconda manche», ha commentato Sofia a fine gara.

Sorride la neozelandese Alice Robinson, trionfatrice con poco meno di un secondo sull’austriaca Julia Scheib (a 96 centesimi) e 1”08 sulla norvegese Thea Louise Stjernesund. La migliore delle azzurre è Asja Zenere, nona e per la prima volta in carriera nella top-ten.

