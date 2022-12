Goggia quinta nel SuperG: «Non ero al top, gara intelligente e sono soddisfatta»

La bergamasca Sofia Goggia, dopo la vittoria nella discesa di sabato , nonostante la sua mano fratturata e ancora parecchio gonfia ha chiuso al quinto posto il SuperG di St. Moritz, gara vinta dalla statunitense Mikaela Shriffin 1.13.62. Per l’azzurra Elena Curtoni, dopo la vittoria di venerdì, è arrivato il secondo posto in 1.13.74. Terza in 1.14.02 la francese Romane Miradoli.