Impresa Goggia a St.Moritz, vince la discesa libera con la mano fratturata

Con la mano fasciata e nell’impossibilità di appoggiarla e fare forza con il bastoncino soprattutto in partenza, la bergamasca Sofia Goggia, ha voluto comunque, coraggiosamente essere in pista nella discesa libera di St. Moritz dopo essersi fratturata due dita nella gara del giorno prima. Al cancelletto con il numero 9 la campionessa orobica è scesa facendo un gran tempo: 1’28’’85. Un crono che le ha permesso di vincere la gara.

Una prova di grande coraggio per l’atleta di Città Alta, che non ha sbagliato nulla in una discesa non certo facile come quella di St. Moritz.