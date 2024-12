Goggia, il rientro dopo 10 mesi è uno spettacolo: 2.a nella libera di Beaver Creek

La 32enne campionessa bergamasca è tornata a gareggiare a 313 giorni di distanza (era il 5 febbraio) dall’infortunio in allenamento a Ponte di Legno in cui ha riportato la frattura di tibia e malleolo. Una lunga e dura riabilitazione, ma al cancelletto di partenza Sofia Goggia si è presentata già in ottime condizioni fisiche e la sua prova poteva anche portare alla vittoria. Incredibile la bergamasca per tecnica, dedizione e caparbietà. Il suo talento per la velocità non tramonta mai.