Goggia, sipario «gigante» sul 2023: obiettivo continuità a Lienz

Il sipario è gigante e Sofia Goggia vuole essere all’altezza per salutare un colossale 2023. Giovedì 28 dicembre a Lienz l’olimpionica si congeda dall’ennesima annata maiuscola che le ha lasciato in dote la quarta Coppa del mondo di discesa, con la prova tra le porte larghe in Austria: prima manche alle 10, seconda alle 13,15 (diretta su RaiSport ed Eurosport). All’ultima sua gara dell’anno in Tirolo Sofia arriva sulle ali di tre ottimi piazzamenti in gigante nella trasferta in Nord America, col 9° posto a Killington (Stati Uniti), il 7° e il 10° a Mont Tremblant (Canada) dopo essere il 16° posto nella gara inaugurale a Soelden, in Austria. Goggia cerca continuità nella disciplina e la conferma dei progressi mostrati in avvio di stagione, in attesa di tornare alla velocità col doppio pettorale rosso della leader nel trittico di Altenmarkt, dal 12 al 14 gennaio.