Granfondo, il «verde» che corre: «Con noi ecologia e sostenibilità»

Le iscrizioni per partecipare alla BGY Airport Granfondo, evento green e sostenibile in programma domenica 5 maggio, sono prorogate fino a esaurimento pacchi gara. «Tra le migliaia di iscritti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, spicca un gruppo di 42 ciclisti svedesi (34 uomini e 8 donne) che ha scelto di pedalare a Bergamo perché la ritengono una città bellissima per il ciclismo, ricca di storia e con paesaggi bellissimi – sottolinea l’organizzatore Beppe Manenti, patron Gms –. Anche quest’anno la nostra attenzione è rivolta al tema della sostenibilità ambientale. Grazie alla rinnovata collaborazione con Uniacque e Sarco Toyota, due realtà con radici comuni nel territorio bergamasco, limiteremo il consumo di plastica e di carburante durante l’evento. Una scelta che dà continuità al percorso di promozione della mobilità leggera, da sempre uno degli obiettivi della nostra Granfondo. Lungo il percorso saranno allestiti 5 ristori e in ognuno di loro ci sarà l’ EcoZone, ovvero un’ area adibita alla raccolta dei rifiuti di ogni tipo (dalle borracce agli snack) e sarà segnalata da appositi cartelli. Il personale dell’organizzazione vigilerà affinché i partecipanti non gettino rifiuti lungo il percorso di gara e fuori dalle EcoZone. Chi non rispetterà le regole sarà escluso dalle prossime edizioni».

Il consumo ecologico di acqua sarà uno degli elementi e l’utilizzo di auto elettriche al seguito della corsa saranno elementi peculiari della manifestazione. «Abbiamo aderito al progetto di Uniacque denominato “Acqua Eco Sport” e al “Gruppo Water Alliance” – spiega Manenti – e risparmieremo il trasporto e l’utilizzo di 18 bancali di acqua in bottiglie di plastica. Un’altra iniziativa importante è stata fatta insieme alla concessionaria Sarco Toyota, che fornirà per il secondo anno consecutivo auto elettriche al seguito della manifestazione, per garantire l’assistenza e il regolare svolgimento di tutte le operazioni».